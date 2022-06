Amerikaanse producentenprijzen stijgen conform verwachting

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in mei conform verwachting gestegen. Dit meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid dinsdag.

De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,8 procent, na een toename van 0,4 procent in april en 1,6 procent in maart. Er was door economen voor mei ook gerekend op een stijging met 0,8 procent.

Zonder de volatiele prijzen van handel, voeding en energie stegen de producentenprijzen in de VS in mei met 0,5 procent. Dit kerninflatiecijfer lag net onder de verwachte stijging met 0,6 procent.

Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in mei met 10,8 procent en de kernprijzen met 6,8 procent. Dit is min of meer gelijk aan de stijgingen in april.

Afgelopen vrijdag bleken de consumentenprijzen in de VS in mei harder te zijn gestegen dan verwacht.

Woensdag komt de Federal Reserve met een nieuw rentebesluit.

