Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag, ondanks een hogere opening, al weer in het rood.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur een verlies van 0,6 procent op 410,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 13.367,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,6 procent met een stand van 5.984,39 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,2 procent naar 7.193,70 punten.

De aanleiding voor de onrust op de financiële markten is volgens ING wel duidelijk. "Met de aanhoudend hoge inflatie zullen de centrale banken de geldkraan sneller dichtdraaien om de inflatie af te remmen."

Deze week gaat de aandacht daarom vooral naar de Amerikaanse Federal Reserve, die woensdagavond met een nieuw rentebesluit zal komen. Volgens hoofdstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis wordt er nu "gewag gemaakt van [een renteverhoging van] 75 basispunten, alhoewel 50 basispunten ook mogelijk blijft".

Renteverhogingen brengen volgens ING wel het risico met zich mee dat de economisch groei sterk wordt afgeremd en de economie mogelijk zelfs in een recessie belandt. Het risico van stagflatie "kunnen we zeker niet uitsluiten. Maar zolang we geen grote ontslagrondes bij bedrijven zien en analisten de winstgroeiverwachtingen van bedrijven niet sterk neerwaarts bijstellen, lijken de zorgen voor een brede 'winstrecessie', dat wil zeggen krimpende winsten, op dit moment wat overtrokken."

"De vraag die natuurlijk iedereen stelt is hoe hoog de rente [van de Fed] zal moeten gaan om de inflatie onder controle te krijgen", aldus Gijsels. En daaraan is de vrees van een recessie gekoppeld, meent de strateeg. Het risico daarop wordt "vanzelfsprekend" groter.

De Britse werkloosheid daalde in het kwartaal tot en met met april op jaarbasis met 0,2 procentpunt naar 3,8 procent.

De Duitse inflatie over mei kwam in de definitieve meting uit op 7,9 procent op jaarbasis en 0,9 procent op maandbasis. Beide percentages waren gelijk aan de voorlopige metingen.

In Duitsland kwam ook de ZEW-sentimentsindex voor juni uit, en deze bleek iets minder negatief dan in mei.

In de Verenigde Staten komen vanmiddag achtereenvolgens het ondernemersvertrouwen in het kleinbedrijf over mei en de producentenprijzen over mei naar buiten. Vooral dat laatste cijfer zal goed bekeken worden, met het oog op de toekomstige inflatie.

Verder is er aandacht voor een rapport van oliekartel OPEC.

Olie werd dinsdag duurder. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het groen op 121,77 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 123,19 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0438. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0445 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0411 op de borden. De rentes lopen verder op. De Duitse Bund steeg naar 1,669 procent en de Italiaanse tienjaarsrente noteert steeds verder boven de 4 procent.



Bedrijfsnieuws

AkzoNobel heeft voor de resultaten in het tweede kwartaal gewaarschuwd, onder meer vanwege de Chinese coronalockdowns. Ook wees Akzo op een tragere start van het klusseizoen in Europa. Akzo verwacht dat de operationele winst dit kwartaal circa 90 miljoen euro lager zal uitvallen dan eerder voorzien. Analisten spraken van een stevige waarschuwing. De koers van het aandeel noteerde 5,7 procent lager.

Air France-KLM heeft met succes 2,256 miljard euro opgehaald met een claimemissie. De koers van het aandeel noteerde 11,1 procent lager.

In Parijs daalde de koers van het aandeel Euroapi ruim 4 procent. Die van Worldline ging zelfs ruim 6 procent lager. Daarmee voerden deze twee de reeks van dalers, die veruit in de meerderheid waren, aan.

In Frankfurt was het aantal plussen eveneens beduidend in de minderheid. Onder de koersverliezen was hier die van Hellofresh met bijna 5 procent de opvallendste.

Koplopers vanochtend waren de financiële waarden. In Amsterdam was de koers van het aandeel ING een flinke stijger stijger met een winst van 1,8 procent, gevolgd door die van verzekeraar NN met 1,2 procent. In Frankfurt was het aandeel Deutsche Boerse de uitblinker met een koersstijging van 2,2 procent. In Parijs wonnen de koersen van aandelen BNP Paribas en Société Générale ruim een procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde maandag nog 3,9 procent tot 3.749,88 punten, de Dow Jones index verloor 2,8 procent op 30.517,67 punten en de Nasdaq sloot 4,7 procent lager op 10.809,23 punten.