Valuta: dollar prijst flinke renteverhoging Fed in

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,0450 dollar in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond en waarvoor de markt inmiddels een verhoging met 75 basispunten heeft ingeprijsd. "Mocht het minder worden dan dat, dan verwachten we een neerwaartse correctie voor de dollar", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. Met een stevig rentebeleid in de Verenigde Staten komt vanzelf ook meer druk op de Europese Centrale Bank te liggen. "Er zijn zelfs partijen die rekening houden met een verhoging met 100 basispunten morgen. Hoe dan ook is de Fed niet terughouden gezien de inflatiedata over mei die vorige week vrijdag naar buiten kwamen en hoger uitvielen dan verwacht. Met een actieve Fed kan het renteverschil met die van de eurozone oplopen, gesteld dat de ECB daar op achterblijft en de vraag is of de ECB zich dat kan en wil veroorloven", aldus Van der Meer. De Britse werkloosheid daalde in het kwartaal tot en met met april op jaarbasis met 0,2 procentpunt naar 3,8 procent. De Duitse inflatie over mei kwam in de definitieve meting uit op 7,9 procent op jaarbasis en 0,9 procent op maandbasis. Beide percentages waren gelijk aan de voorlopige metingen. In Duitsland kwam ook de ZEW-sentimentsindex voor juni uit, en deze bleek iets minder negatief dan in mei. In de Verenigde Staten komen vanmiddag achtereenvolgens het ondernemersvertrouwen in het kleinbedrijf over mei en de producentenprijzen over mei naar buiten. Er is vandaag één spreker en dat is bestuurslid van de Europese Centrale Bank Isabel Schnabel. Verder is er aandacht voor een rapport van oliekartel OPEC. De euro noteerde dinsdag 0,5 procent hoger op 1,0456 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8609 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,1 procent en noteerde op 1,2146 dollar. Bron: ABM Financial News

