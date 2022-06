Openingswinst AEX alweer verdampt

(ABM FN-Dow Jones) De openingswinsten op het Damrak zijn al weer ingeleverd. De AEX noteerde richting het einde van de ochtend 0,5 procent lager op 658,39 punten.

De beurs opende nog duidelijk hoger, na de forse afstraffing van maandag, maar kon dit niet vasthouden.

De aanleiding voor de onrust op de financiële markten is volgens ING wel duidelijk. "Met de aanhoudend hoge inflatie zullen de centrale banken de geldkraan sneller dichtdraaien om de inflatie af te remmen."

Dat brengt volgens ING wel het risico met zich mee dat de economisch groei sterk wordt afgeremd en de economie mogelijk zelfs in een recessie belandt. Het risico van stagflatie "kunnen we zeker niet uitsluiten. Maar zolang we geen grote ontslagrondes bij bedrijven zien en analisten de winstgroeiverwachtingen van bedrijven niet sterk neerwaarts bijstellen, lijken de zorgen voor een brede 'winstrecessie', dat wil zeggen krimpende winsten, op dit moment wat overtrokken."

De Duitse ZEW index liet zojuist een stijging zien, hoewel de index nog altijd ruim onder nul noteert.

De euro/dollar handelde op 1,0458 en olie werd een half procent duurder. De Amerikaanse tienjaarsrente daalt iets naar 3,33 procent, maar die voor de Duitse Bund stijgt naar 1,66 procent. De Italiaanse rente loopt steeds verder op boven de 4 procent.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX is ING met een koerswinst van ruim 2 procent. Maandag hield de bank een beleggersdag en onder meer Credit Suisse en Kepler Cheuvreux verhoogden vandaag het koersdoel voor de bank. Ook elders doen bankaandelen het goed. In Brussel gaat KBC aan de leiding en in Parijs Société Générale en BNP Paribas. NN Group wint 1,5 procent.

Besi stijgt 1,1 procent. Woensdag vindt de beleggersdag van de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie plaats.

RELX en Just Eat Takeaway dalen ruim 2 procent en na een winstwaarschuwing levert AkzoNobel bijna 6 procent in. Analisten spraken dan ook van een stevige waarschuwing. De meeste analisten zullen hun ramingen voor het tweede kwartaal flink moeten verlagen.

In de Midkap profiteert OCI van een koersdoelverhoging van ING. Het aandeel wint ruim 4 procent. ABN AMRO stijgt meer dan 2 procent. Inpost en AMG leveren zo'n 3,5 procent in en Air France-KLM daalt nog eens 11 procent.

Een beleggersdag van Fastned, de eerste ooit voor het bedrijf, levert een koerswinst op van 10 procent. Fastned verwacht dat de onderliggende EBITDA in 2023 positief is, met in 2025 een bijbehorende marge van ruim 40 procent. Ook wil het eind 2024 op minimaal 400 snellaadstations zitten. Voor de plannen tot eind 2024 is naar verwachting 50 tot 75 miljoen euro extra financiering nodig.

Techbedrijf CM.com verliest ruim 4 procent.