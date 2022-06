Beursblik: Bank of England verhoogt rente verder

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England zal de rente donderdag verder verhogen. Dit is de verwachting van marktkenners voorafgaand aan het Britse rentebesluit.

De BoE verhoogt de rente al sinds december, waardoor de Bank Rate nu op 1,00 procent staat.

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk kwam in april uit op 9,0 procent en dus is het volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets "moeilijk voor te stellen dat het Monetary Policy Committee tegen een volgende verhoging van 25 basispunten zal stemmen."

Zeker ook omdat drie bankiers de rente in mei al met 50 basispunten wilden verhogen, aldus Hewson, die van mening is dat de Britse centrale bank de rente inderdaad met 50 basispunten moet verhogen om gelijke tred te houden met de Federal Reserve in de VS.

Volgens economen van Nomura is de kans dat de BoE de rente donderdag met 50 basispunten verhoogt, momenteel zo'n 40 procent. Voor de bijeenkomst deze week en die in augustus samen, rekent de markt op een renteverhoging van 75 basispunten. Dat zou betekenen dat als de Bank Rate donderdag met 25 basispunten wordt verhoogd, de rente in augustus met 50 basispunten omhoog gaat, aldus de Japanse bank, die zelf rekent op een verhoging van 25 basispunten in het komende rentebesluit.

Nomura denkt dat het belangrijkste vraagstuk van de BoE donderdag zal zijn of ze de rente geleidelijk of juist fors moeten gaan verhogen, maar de marktverwachting van een renteverhoging met 250 basispunten tussen juni 2022 en mei 2023 is de economen te gortig en zou een recessie kunnen uitlokken.

UniCredit denkt dat de markt te agressief is met het inprijzen van renteverhogingen van 50 basispunten, gezien de tekenen van een verslechtering van de Britse economie.

De Italiaanse bank rekent op een renteverhoging van 25 basispunten op donderdag en nog een verhoging van 25 basispunten in augustus. UniCredit denkt dat de BoE daarna stopt met het verhogen van de rente.

Deutsche Bank is minder conservatief en denkt dat de Britse centrale bank de rente bij elke resterende beleidsvergadering dit jaar zal verhogen en nog een keer in februari 2023, waarna de Bank Rate op 2,5 procent staat.

De Bank of England maakt zijn rentebesluit donderdag om 13:00 uur bekend.