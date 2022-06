Beursblik: stevige winstwaarschuwing AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) De winstwaarschuwing van AkzoNobel voor het tweede kwartaal is stevig en betekent dat de ramingen en het koersdoel in heroverweging moeten worden genomen. Dit meldt Degroof Petercam dinsdag in een rapport. Het missen van de consensus met bijna een kwart "is vrij heftig", aldus de bank, die er rekening mee houdt dat de taxaties en het koersdoel met dubbele cijfers omlaag moeten. Degroof Petercam gaf aan al ruim onder consensus te zitten met een REBIT-raming van 281 miljoen euro voor het tweede kwartaal, maar ziet AkzoNobel na de waarschuwing van vandaag uitkomen op circa 250 miljoen euro. Akzo verwacht dat de operationele winst in het segment decoratieve verven circa 50 miljoen euro lager zal uitvallen dan eerder voorzien en in China 40 miljoen euro lager. Degroof Petercam nuanceerde dit enigszins door te stellen dat een deel terug te voeren is op eenmalige effecten, maar dat de vertraging in de vraag bij consumenten naar verf en de dreiging van een nieuwe corona-uitbraak een meer blijvend karakter hebben. Degroof Petercam heeft een Houden advies voor AkzoNobel met een koersdoel van 92,00 euro. Het aandeel noteerde dinsdag 4,3 procent lager op 70,64 euro. Bron: ABM Financial News

