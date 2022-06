Credit Suisse verhoogt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor ING verhoogd van 13,00 naar 13,50 euro en handhaaft het Outperform advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Zwitserse zakenbank in reactie op de beleggersdag van ING op maandag. De strategie van de bank wijzigt niet echt, concludeerden de analisten van Credit Suisse. En de doelstellingen zijn ook min of meer in lijn met de analistenconsensus. Wel merkte Credit Suisse op dat ING tijdens de vragensessie akkoord ging met de opmerking dat de outlook voor de nettorentebaten conservatief is, gezien de renteontwikkelingen sinds april. Ook kan de inkoop van eigen aandelen mogelijk later dit jaar wordend hervat. Credit Suisse verhoogt de taxaties voor de nettorentebaten en stelde ook de winstramingen voor dit jaar en volgend jaar "bescheiden" opwaarts bij. Op een groen Damrak stijgt het aandeel ING dinsdag 2,7 procent naar 9,59 euro. Bron: ABM Financial News

