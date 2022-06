Beursblik: ING verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor OCI verhoogd van 35,00 naar 40,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Volgens de analisten van ING blijven de vooruitzichten voor OCI gunstig, zelfs tot in 2024. Dankzij hogere prijzen voor stikstofmeststof dan eerder ingeschat, verhoogde ING de taxaties significant. Daar staan wel lagere waarderingen voor sectorgenoten tegenover, waarmee de bank ook rekening houdt. Verder denken de analisten dat in de waardering nog te weinig rekening wordt gehouden met het verbeterde risicoprofiel van OCI en de vooruitgang die op ESG-vlak wordt geboekt. Ook is ING te spreken over het dividendbeleid van OCI. Bron: ABM Financial News

