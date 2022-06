Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Unibail Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Unibail-Rodamco-Westfield verlaagd van 68,00 naar 64,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de bank. Deutsche Bank ziet voor het vastgoedbedrijf een hoger risicoprofiel, gezien de hoge hefboom en de lagere rendering van de portefeuille. Een ander punt van aandacht is de noodzaak voor Unibail om desinvesteringen te doen, en dan vooral in de Verenigde Staten, om de schulden te verlagen. En dat is gezien de huidige marktomstandigheden een risico, aldus de bank. Het zwakkere consumentenvertrouwen, opwaartse inflatiedruk en een structureel lagere vraag naar retailruimte blijven ook lastig voor Unibail. Deutsche Bank gaf dinsdag wel aan dat deze risico's redelijk goed zijn verwerkt in de waardering. Deutsche Bank verwacht voor dit jaar op een vergelijkbare basis een vastgoedwaardering die licht onder het niveau van heel 2021 ligt bij een gematigde stijging van de huur, terwijl op operationeel vlak er minder verval optreedt dat door de bank eerder werd voorzien. Bron: ABM Financial News

