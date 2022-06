Jefferies: outlookverlaging AkzoNobel is stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De winstwaarschuwing van AkzoNobel is een stevige. Dit blijkt uit een reactie van zakenbank Jefferies dinsdag. AkzoNobel waarschuwde dat door de coronalockdowns in China en een trage start van het klusseizoen in Europa de operationele winst in het tweede kwartaal circa 90 miljoen euro lager uitvalt dan werd voorzien bij aanvang van het kwartaal. Jefferies wijst op de Vara-consensus van een kwartaalresultaat van 342 miljoen euro en waarschuwt dat de analistenconsensus mogelijk met circa een kwart neerwaarts moet worden bijgesteld. Voor heel het jaar betekent dit een risico van 7 procent, vulde analist Chris Counihan aan. Wel benadrukte de analist dat Akzo opmerkte dat de volumes zowel in de Europese markt voor decoratieve verven als in China inmiddels verbeteren. Jefferies heeft een Houden-advies op AkzoNobel met een koersdoel van 84,00 euro. Bron: ABM Financial News

