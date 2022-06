Herstel op Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start na zware verliezen in de afgelopen handelsdagen. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van meer dan 1 procent.

De afgelopen drie handelsdagen gaf de AEX bijna 50 punten prijs, ofwel een daling van 7 procent naar 661,54 punten.

De daling werd donderdag ingezet na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, waarbij een renteverhoging van 50 basispunten in september in het vooruitzicht werd gesteld. In de toelichting bleef tot teleurstelling van beleggers een plan van aanpak voor de oplopende renteverschillen tussen de lidstaten grotendeels achterwege. Een sterker dan verwachte Amerikaanse inflatie in mei gooide vervolgens op vrijdag nog eens extra olie op het vuur.

"In een paar dagen tijd zijn de markten veranderd van optimistisch dat de inflatie op het punt staat te stabiliseren, tot toenemende vrees dat we niet alleen hogere prijzen gaan zien, maar dat de prijzen misschien veel langer hoog blijven dan aanvankelijk werd gedacht", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De vrees voor een recessie en een aanhoudende te hoge inflatie liet de afgelopen dagen diepe sporen na op de obligatiemarkten.

Zo klom het rendement op Italiaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar maandag tot boven de 4 procent. Een jaar geleden kon de Italiaanse staat nog bijna gratis geld ophalen op de kapitaalmarkten. Nu de Europese Centrale Bank binnenkort als grote opkoper weg zal vallen lopen de risicovergoedingen echter pijlsnel op, en het oplopende renteverschil met de vergelijkbare Duitse staatsobligatie doet herinneringen aan de schuldencrisis weer herleven.

Het rendement op de als solide beschouwde vergelijkbare Nederlandse staatsschuld klom maandag met 16 basispunten naar 1,98 procent. Rond de jaarwisseling kreeg Nederland nog geld toe bij de uitgifte van staatsobligaties.

Op Wall Street daalde de index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, maandagavond met bijna 4 procent, waardoor ’s werelds meest gevolgde hoofdindex officieel in een 'bearmarkt' terecht is gekomen, ofwel een daling van meer dan 20 procent sinds de meest recente piek.

Analisten benadrukken wel dat de waarderingen flink zijn afgekomen en dat verrassingen op het macro-economische vlak op de loer kunnen liggen.

Volgens analist Todd Morgan van Bel Air Investment Advisors zijn er een aantal ontwikkelingen die de komende maanden de inflatiedruk kunnen dempen, waarmee de grootste angst van beleggers kan worden weggenomen, zoals een lagere vraag naar benzine en een afnemende vraag naar huizen als gevolg van stijgende hypotheekrentes.

Futures op de Amerikaanse hoofdindices noteren vanochtend in ieder geval in het groen. In Azië blijven de verliezen op het oog binnen de perken, met uitzondering van de beurs in Sydney, die maandag nog de deuren gesloten hield, met een daling van meer dan 4 procent.

De Amerikaanse olie-future noteerde maandag stabiel en dat geldt ook voor de prijsontwikkeling van de future in Azië vanochtend.

Beleggers zullen vandaag met argusogen kijken naar de vrijgave van de definitieve Duitse inflatie en de producentenprijzen in de VS. Vandaag begint ook de beleidsvergadering van de Federal Reserve die uitmondt in een rentebesluit woensdagavond.

Bedrijfsnieuws

AkzoNobel heeft voor de resultaten in het tweede kwartaal gewaarschuwd, onder meer vanwege de Chinese coronalockdowns en een trage start van het klusseizoen in Europa. Per saldo voorziet Akzo dat de operationele winst dit kwartaal 90 miljoen euro lager uitvalt dan eerder gedacht. Akzo blijft wel mikken op een aangepaste EBITDA in 2023 van 2 miljard euro, "ondanks de volatiele markten".



Unibail-Rodamco-Westfield sloot een overeenkomst voor de verkoop van winkelcentrum Almere Centrum voor een bedrag van 155 miljoen euro aan een groep private investeerders.

Air France-KLM haalde met succes 2,256 miljard euro op met een claimemissie.

Euronext neemt de technologie van Nexi op het vlak van kapitaalmarkten over voor 57 miljoen euro.

Ajax bereikte een akkoord met Bayern München over een transfer van Ryan Gravenberch naar de Duitse club. Ajax ontvangt een transfersom van 18,5 miljoen euro. Dat bedrag kan middels variabelen nog oplopen naar 24 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 3,9 procent tot 3.749,88 punten, de Dow Jones index verloor 2,8 procent op 30.517,67 punten en de Nasdaq sloot 4,7 procent lager op 10.809,23 punten.