Fastned verwacht volgend jaar onderliggend positieve EBITDA te draaien

(ABM FN-Dow Jones) Fastned verwacht dat de onderliggende EBITDA in 2023 positief is, met in 2025 een bijbehorende marge van ruim 40 procent. Dit maakte het snellaadbedrijf dinsdag bekend in aanloop naar de eerste beleggersdag die het bedrijf organiseert.

Het bedrijf wil verder elk jaar minimaal 100 stations erbij hebben, verkent nieuwe markten in Europa en knipt in de tweede helft van het jaar zelfs het lint door voor de allereerste Fastnedwinkel in Brecht.

Het bedrijf geeft de beleggersdag de titel 'Charging Day 2022' met de ambitie voor eind 2024 minimaal 400 stations open te hebben, een verdubbeling, met in 2025 een gemiddelde jaaromzet per station van 400.000 euro en in 2030 meer dan 1 miljoen euro. Dan moeten er 1.000 stations operationeel zijn.

Voor de plannen tot eind 2024 is naar verwachting 50 tot 75 miljoen euro extra financiering nodig.

Voor wat de Europese uitbreidingsplannen betreft: het bedrijf richt zich eerst op landen grenzend aan haar bestaande netwerk en concentreert zich daarbij op landen met grote snelwegnetwerken en landen waar veel nieuwe elektrische auto's worden verkocht.

Fastned werkt aan plannen om grote voertuigen beter te bedienen, bijvoorbeeld door grotere draaicirkels te realiseren op haar stations.