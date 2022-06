Euronext neemt technologietak Nexi over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext neemt de technologie van Nexi op het vlak van kapitaalmarkten over voor 57 miljoen euro. Dit maakte het Europese beursbedrijf dinsdagochtend bekend. Met deze aankoop, waardoor de technologie nu in eigen handen komt, versterkt Euronext zijn onderdelen MTS, gericht op obligatiehandel, en Euronext Securities Milan. Betaalbedrijf Nexi is meer dan 30 jaar een partner van Euronext geweest. Het blijft wel andere oplossingen leveren aan Euronext. De overname wordt naar verwachting in de tweede jaarhelft afgerond, mits de vereiste goedkeuringen worden verkregen. CEO Stéphane Boujnah van Euronext liet weten dat de overname een mijlpaal in de integratie van Borsa Italiana is. Bron: ABM Financial News

