Air France-KLM haalt met succes 2,3 miljard op

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft met succes 2,256 miljard euro opgehaald met een claimemissie. Dit maakte de luchtvaartmaatschappij dinsdag bekend. CEO Ben Smith meent dat het succes van de emissie een teken van vertrouwen is van de bestaande en nieuwe aandeelhouders in de toekomst van Air France-KLM. Nederland en Frankrijk namen deel aan de uitgifte zodat hun belangen op peil bleven. CMA CGM, een Frans bedrijf, gespecialiseerd in overzees transport van containers, is een nieuwe aandeelhouder met een belang van 9,0 procent en verder namen ook China Eastern Airlines en Delta Airlines deel aan de emissie. De maatschappij zal het geld vooral gebruik voor het aflossen van staatssteun die het ontving tijdens de coronacrisis. Er werden 1,928 miljard nieuwe aandelen uitgegeven tegen 1,17 euro per stuk. Air France wees erop dat er voor 2,6 miljard euro was ingeschreven op de uitgifte. Bron: ABM Financial News

