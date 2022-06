Unibail verkoopt winkelcentrum in Almere Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft een overeenkomst gesloten voor de verkoop van winkelcentrum Almere Centrum voor een bedrag van 155 miljoen euro aan een groep private investeerders onder leiding van UMB Group. Dit maakte het vastgoedfonds dinsdag bekend. Daarmee is de verkoopprijs in lijn met de laatste taxatiewaarde. De transactie zal naar verwachting voor eind juli worden afgerond. De verkoop is onderdeel van een desinvesteringsprogramma ter waarde van ongeveer 4 miljard euro, waarvan nu circa 2,7 miljard euro is afgerond. Bron: ABM Financial News

