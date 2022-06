Herstel op Europese beurzen verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet om een poging tot herstel te doen na de valse weekstart op maandag.

IG voorziet een openingswinst van 267 punten voor de Duitse DAX, een plus van 48 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 44 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn maandag fors lager gesloten.

De Europese aandelenmarkten daalden voor de tweede opeenvolgende sessie, terwijl beleggers zich zorgen bleven maken over centrale banken, die renteverhogingen overwegen om de stijgende inflatie in te dammen.

In de VS hebben beleidsfunctionarissen van de Federal Reserve de afgelopen twee maanden beleggers laten wennen aan hun plannen om de economische groei te vertragen en de inflatie te bestrijden door de rentetarieven met stappen van een half procentpunt te verhogen totdat de prijsdruk is afgenomen.

De beleidsvergadering van deze week zal uitwijzen of ambtenaren nog steeds op hun gemak zijn met die benadering in het licht van het inflatierapport van vrijdag, waaruit bleek dat de inflatie in mei oplaaide en op zijn hoogste niveau in 40 jaar noteerde.

De grotere vraag is hoe hoog de Fed-functionarissen de rente dit jaar en volgend jaar zien stijgen en of Jerome Powell de deur opent naar een verhoging van 0,75 procentpunt tijdens de beleidsvergadering van de centrale bank in juli.

"De kans op een stijging van 75 basispunten in juli is nu meer dan 50 procent en de markt raamt de kans op een verhoging van 100 basispunten op 14 procent", zei marktanalist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote.

In het VK liet Britse BBP-cijfers zien dat de activiteit in de loop van april is gedaald, maar de data zullen de Bank of England er waarschijnlijk niet van weerhouden de rente donderdag opnieuw te verhogen.

Capital Economics zei dat de daling van het BBP in april met 0,3 procent voornamelijk was te wijten aan de afbouw van het coronavirus test- en traceringsprogramma, wat suggereert dat het onderliggende momentum van de economie niet zo zwak is als het cijfer weerspiegeld.

Bedrijfsnieuws

ING hield maandag een beleggersdag. De reactie van analisten op de nieuwe doelstellingen die ING presenteerde, waren verdeeld, maar per saldo waren er geen heel grote verrassingen. Het aandeel daalde ruim 4 procent.

Ook elders stonden financials onder druk. Deutsche Bank en BNP Paribas verloren 1,9 en 4 procent, UniCredit en Banco Santander 1,3 tot 3,3 procent.

In Frankfurt steeg Brenntag circa 3,2 procent, Fresenius Medical won circa 0,6 procent, terwijl Delivery Hero 12,5 procent daalde. Infineon sloot bijna 7,0 procent lager. In Amsterdam verloor Just Eat Takeaway 16 procent.

In Parijs steeg Thales ruim 2,0 procent. Orange won circa een procent, net als Danone. Unibail-Rodamco-Westfield eindigde ruim 8,0 procent lager.

Euro STOXX 50 3.502,50 (-2,7%)

STOXX Europe 600 412,52 (-2,4%)

DAX 13.427,03 (-2,4%)

CAC 40 6.022,32 (-2,7%)

FTSE 100 7.205,81 (-1,5%)

SMI 10.896,25 (-1,7%)

AEX 661,54 (-3,0%)

BEL 20 3.712,41 (-1,5%)

FTSE MIB 21.918,04 (-2,8%)

IBEX 35 8.183,30 (-2,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag fors lager gesloten, na de verrassend hoge Amerikaanse inflatiecijfers van afgelopen vrijdag. De consumentenprijzen stegen in mei op maand- en jaarbasis met respectievelijk 1,0 procent en 8,6 procent. Beleggers proberen in te schatten hoe agressief de Federal Reserve de rentetarieven zal moeten verhogen om de inflatie te bestrijden.

De terugval wekt het vooruitzicht dat de S&P 500 zich bij de Nasdaq zou kunnen voegen in bearmarktterritorium. "Dit is wat je noemt een bearmarkt waar angst domineert, waardoor mensen uit de markt stappen, hun portefeuille leegmaken en capituleren", zei marktanalist

Todd Morgan van Bel Air Investment Advisors.

Toch zei Morgan dat de ontwikkelingen in de komende twee maanden zouden kunnen helpen om de inflatiedruk te dempen, onder andere door een lagere vraag naar benzine na de zomer en een afnemende vraag naar huizen als gevolg van stijgende hypotheekrentes.

"De wereldeconomie zal in de komende 12 tot 18 maanden waarschijnlijk in een recessie belanden", zei UniCredit, vanwege de oorlog in Oekraïne, hoge grondstofprijzen, China's zero-Covid-bleid en het vooruitzicht van een wereldwijd gesynchroniseerde verkrapping van het monetaire beleid.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,2 procent, ofwel 0,26 dollar, hoger op 120,93 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Bitcoin daalde maandag ruim 15,0 procent en kostte rond de 23.245 dollar. Een groot cryptoplatform, Celsius Network, heeft opnames, de uitruil en overdrachten tussen accounts opgeschort, vanwege "extreme marktomstandigheden", meldde het zondagavond.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt het ondernemersvertrouwen en de producentenprijzen in mei.

Bedrijfsnieuws

Tesla daalde ruim 7,0 procent. Vrijdag na het slot op Wall Street kondigde de maker van elektrische voertuigen een aandelensplitsing aan. Tesla wil elk bestaand aandelen opsplitsen in 3 nieuwe aandelen. Daarvoor zal het bedrijf toestemming vragen op de jaarvergadering van 4 augustus.

Aandelen van tabaksfabrikanten Philip Morris en Altria dalen tot 4,0 procent. De Amerikaanse regering wil een beleid gaan voeren waarbij tabaksfabrikanten worden verplicht om de nicotine in alle sigaretten die in de Verenigde Staten worden verkocht, te verminderen tot minimale of niet-verslavende niveaus. Dit meldde de Wall Street Journal dit weekend op basis van ingewijden.

Coinbase daalde circa 11,5 procent en Microstrategy verloor ruim 26,0 procent, in reactie op de problemen bij platform Celsius.

Aandelen van vastgoedbeleggingsinstelling Duke Realty stegen bijna 1,0 procent. Het bedrijf wordt overgenomen door sectorgenoot Prologis voor 26 miljard dollar. Aandelen van Prologis lijken maandag 4 procent lager te gaan openen.

Biotechbedrijf Bluebird noteerde ruim 14,0 procent hoger, nadat de FDA zich vorige week positief uitliet over de gentherapieën van het bedrijf.

S&P 500 index 3.749,70 (-3,9%)

Dow Jones index 30.516,74 (-2,8%)

Nasdaq Composite 10.809,23 (-4,7%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 26.534,25 (-1,7%)

Shanghai Composite 3.203,62 (-1,6%)

Hang Seng 20.870,31 (-0,9%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0423. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag bewoog het muntpaar nog op 1,0411 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0433 op de borden.

USD/JPY Yen 134,59

EUR/USD Euro 1,0423

EUR/JPY Yen 140,27

MACRO-AGENDA:

05:30 Industriële productie - April def. (Jap)

06:30 Internationale handel - April (NL)

08:00 Inflatie - Mei def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - April (VK)

11:00 Industriële productie - April (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - Juni (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Mei (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Producentenprijzen - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten