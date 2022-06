Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag hoger gesloten, na berichten dat de olieproductie in Libië vrijwel volledig is stil komen te liggen, vanwege een politieke crisis die tot de sluiting van havens en olievelden leidt.

De dagelijkse productie van het OPEC-lid, vorig jaar gemiddeld 1,2 miljoen vaten per dag, is met circa 1,1 miljoen vaten gedaald. De daling van het aanbod zal de mondiale markt verder verkrappen.

Berichten over nieuwe lockdowns in China beperkten de winsten maandag. De opleving van het aantal coronavirusgevallen houdt verband met een nachtclub in Beijing. Er zouden minsten 183 mensen besmet zijn geraakt, verspreidt over 15 districten.

"De hoop dat de vraag naar olie snel en volledig zou normaliseren, nadat eerdere lockdowns in China, 's werelds op één na belangrijkste olieverbruiker, werden opgeheven, is dus voorbarig gebleken", zei marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank.

Ondertussen lijken de Amerikaanse aandelenmarkten opnieuw af te stevenen op een dag met forse verliezen, na de tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfers van afgelopen vrijdag. De consumentenprijzen stegen in mei op maand- en jaarbasis met respectievelijk 1,0 procent en 8,6 procent, waarmee de inflatie op zijn hoogste niveau in 40 jaar noteerde.

"Als de Fed in reactie [op de inflatiecijfers] de rente aanzienlijk sterker zou verhogen en de Amerikaanse economie in een recessie zou afglijden, zou dit ook de vraag naar olie in 's werelds grootste olie consumerende land beïnvloeden", zei Fritsch. Hij zei zich tevens zorgen te maken over een mogelijke recessie in de eurozone, vanwege de plannen van de Europese Centrale Bank om waarschijnlijk in juli te beginnen met het verhogen van de rente.

De julifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,2 procent, ofwel 0,26 dollar, hoger op 120,93 dollar op de New York Mercantile Exchange.