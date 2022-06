Wall Street koerst af op lager slot Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag lager met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index daalde 3,3 procent tot 3.773,03 punten, de Dow Jones index verloor 2,4 procent op 30.656,11 punten en de Nasdaq noteerde 3,9 procent lager op 10.894,33 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden maandag lager, na de verrassend hoge Amerikaanse inflatiecijfers van afgelopen vrijdag. De consumentenprijzen stegen in mei op maand- en jaarbasis met respectievelijk 1,0 procent en 8,6 procent. Beleggers proberen in te schatten hoe agressief de Federal Reserve de rentetarieven zal moeten verhogen om de inflatie te bestrijden. De terugval wekt het vooruitzicht dat de S&P 500 zich bij de Nasdaq zou kunnen voegen in bearmarktterritorium. "Dit is wat je noemt een bearmarkt waar angst domineert, waardoor mensen uit de markt stappen, hun portefeuille leegmaken en capituleren", zei marktanalist

Todd Morgan van Bel Air Investment Advisors. Toch zei Morgan dat de ontwikkelingen in de komende twee maanden zouden kunnen helpen om de inflatiedruk te dempen, onder andere door een lagere vraag naar benzine na de zomer en een afnemende vraag naar huizen als gevolg van stijgende hypotheekrentes. "De wereldeconomie zal in de komende 12 tot 18 maanden waarschijnlijk in een recessie belanden", zei UniCredit, vanwege de oorlog in Oekraïne, hoge grondstofprijzen, China's zero-Covid-bleid en het vooruitzicht van een wereldwijd gesynchroniseerde verkrapping van het monetaire beleid. De euro/dollar noteerde op 1,0438. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0443 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0515 op de borden. Olie noteerde maandag tot 0,6 procent hoger. Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt het ondernemersvertrouwen en de producentenprijzen in mei. Bedrijfsnieuws Tesla daalde 6,4 procent. Vrijdag na het slot op Wall Street kondigde de maker van elektrische voertuigen een aandelensplitsing aan. Tesla wil elk bestaand aandelen opsplitsen in 3 nieuwe aandelen. Daarvoor zal het bedrijf toestemming vragen op de jaarvergadering van 4 augustus. Aandelen van tabaksfabrikanten Philip Morris en Altria dalen 3,6 tot 3,9 procent. De Amerikaanse regering wil een beleid gaan voeren waarbij tabaksfabrikanten worden verplicht om de nicotine in alle sigaretten die in de Verenigde Staten worden verkocht, te verminderen tot minimale of niet-verslavende niveaus. Dit meldde de Wall Street Journal dit weekend op basis van ingewijden. Aandelen van vastgoedbeleggingsinstelling Duke Realty stegen 1,3 procent. Het bedrijf wordt overgenomen door sectorgenoot Prologis voor 26 miljard dollar. Aandelen van Prologis lijken maandag 4 procent lager te gaan openen. Biotechbedrijf Bluebird noteerde 26,2 procent hoger, nadat de FDA zich vorige week positief uitliet over de gentherapieën van het bedrijf. Bron: ABM Financial News

