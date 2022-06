Olieproductie Libië valt vrijwel stil - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieproductie in Libië is vrijwel volledig stil komen te liggen vanwege een politieke crisis die tot de sluiting van havens en olievelden leidt. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag. De dagelijkse productie van het OPEC-lid, vorig jaar gemiddeld 1,2 miljoen vaten per dag, is met circa 1,1 miljoen vaten gedaald, zei de minister van olie, Mohamed Oun, maandag tegen Bloomberg. De daling van het aanbod zal de mondiale markt, waar de prijzen voor ruwe olie dit jaar met meer dan 50 procent zijn gestegen tot ongeveer 120 dollar per vat, verder verkrappen. "Bijna alle olie- en gasactiviteiten in het oosten van Libië worden stilgelegd", zei Oun tegen het persbureau. "In het zuidwesten is het Wafa-veld met 40.000 vaten per dag het enige veld met een continue productie", zei hij. Bron: ABM Financial News

