Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 2,4 procent tot 412,52 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 2,4 procent op 13.427,03 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 2,7 procent op 6.022,32 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,5 procent lager op 7.205,81 punten.

De Europese aandelenmarkten daalden voor de tweede opeenvolgende sessie, terwijl beleggers zich zorgen bleven maken over centrale banken, die renteverhogingen overwegen om de stijgende inflatie in te dammen.

In de VS hebben functionarissen van de Federal Reserve de afgelopen twee maanden beleggers laten wennen aan hun plannen om de economische groei te vertragen en de inflatie te bestrijden door de rentetarieven met stappen van een half procentpunt te verhogen totdat de prijsdruk is afgenomen.

De beleidsvergadering van deze week zal uitwijzen of ambtenaren nog steeds op hun gemak zijn met die benadering in het licht van het inflatierapport van vrijdag, waaruit bleek dat de inflatie in mei oplaaide en op zijn hoogste niveau in 40 jaar noteerde.

De grotere vraag is hoe hoog de Fed-functionarissen de rente dit jaar en volgend jaar zien stijgen en of Jerome Powell de deur opent naar een verhoging van 0,75 procentpunt tijdens de beleidsvergadering van de centrale bank in juli.

"De kans op een stijging van 75 basispunten in juli is nu meer dan 50 procent en de markt raamt de kans op een verhoging van 100 basispunten op 14 procent", zei marktanalist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote.

In het VK liet Britse BBP-cijfers zien dat de activiteit in de loop van april is gedaald, maar de data zullen de Bank of England er waarschijnlijk niet van weerhouden de rente donderdag opnieuw te verhogen.

Capital Economics zei dat de daling van het BBP in april met 0,3 procent voornamelijk was te wijten aan de afbouw van het coronavirus test- en traceringsprogramma, wat suggereert dat het onderliggende momentum van de economie niet zo zwak is als het cijfer weerspiegeld.

De euro/dollar noteerde op 1,0433. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0512 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0515 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 2,1 procent lager. Verder liepen de Europese obligatierentes maandag verder op.

Bedrijfsnieuws

ING hield maandag een beleggersdag. De reactie van analisten op de nieuwe doelstellingen die ING presenteerde, waren verdeeld, maar per saldo waren er geen heel grote verrassingen. Het aandeel daalde ruim 4 procent.

Ook elders stonden financials onder druk. Deutsche Bank en BNP Paribas verloren 1,9 en 4 procent, UniCredit en Banco Santander 1,3 tot 3,3 procent.

In Frankfurt steeg Brenntag circa 3,2 procent, Fresenius Medical won circa 0,6 procent, terwijl Delivery Hero 12,5 procent daalde. Infineon sloot bijna 7,0 procent lager. In Amsterdam verloor Just Eat Takeaway 16 procent.

In Parijs steeg Thales ruim 2,0 procent. Orange won circa een procent, net als Danone. Unibail-Rodamco-Westfield eindigde ruim 8,0 procent lager.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 3,2 procent lager op 3.775,53 punten. De Dow Jones index daalde 2,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 3,9 procent in het rood.