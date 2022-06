Ajax akkoord met Bayern over transfer Gravenberch Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft een akkoord bereikt met Bayern München over een transfer van Ryan Gravenberch naar de Duitse club. Dit maakte Ajax maandagavond bekend. Gravenberch stond nog tot en met 30 juni 2023 onder contract bij Ajax. Ajax ontvangt een transfersom van 18,5 miljoen euro. Dat bedrag kan middels variabelen nog oplopen naar 24 miljoen euro. Gravenberch speelde 103 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin twaalf doelpunten. Bron: ABM Financial News

