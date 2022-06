Sombere beursdag op Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag flink lager geëindigd. Bij een slot van 661,54 punten, verloor de AEX 3,0 procent. Het sentiment wordt gedomineerd door rentevrees, nu de inflatie maar niet lijkt af te koelen. Later deze week is de Federal Reserve aan zet en marktkenners sluiten niet uit dat de rente dan niet met 50 maar zelfs met 75 basispunten wordt verhoogd. "In een paar dagen tijd zijn de markten veranderd van optimisme dat de inflatie op het punt staat te stabiliseren, tot toenemende vrees dat we niet alleen hogere prijzen gaan zien, maar dat de prijzen misschien veel langer hoog blijven dan aanvankelijk werd gedacht", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Economen van Jefferies denken dat de Fed de rente woensdag met 75 basispunten zal verhogen, "nu de inflatieverwachtingen niet langer verankerd lijken." Volgens Jefferies zijn de inflatiedata die vorige week verschenen een 'game changer' die de Fed ertoe dwingt om het monetaire beleid sneller te verkrappen. Ook de Bank of England neemt deze week een rentebesluit en zal vermoedelijk de rente verder verhogen. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0433. De Europese munt staat onder druk sinds het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vorige week. De ECB begint in juli weliswaar met het verhogen van de belangrijkste rentes, maar lijkt minder agressief te werk te gaan dan de Fed. Verder lopen de obligatierentes verder op. De Italiaanse tienjaarsrente staat inmiddels op 3,96 procent en de Duitse variant op 1,61 procent. Die grotere spread kan volgens Van Lanschot Kempen wel eens een probleem worden. "De Italiaanse rente moet in toom worden gehouden, anders drukken de rentelasten te zwaar op de economie van het met schuld overladen land." De Amerikaanse tienjaarsrente staat inmiddels op 3,30 procent. De spread met de tweejarige rente is slechts 8 basispunten en de rente op vijfjarige Treasury-leningen is hoger dan die op leningen met een looptijd van 30 jaar. Bitcoin daalde maandag 17 procent en kost nu minder dan 23.000 dollar. Nu bitcoin onder de 28.000 Amerikaanse dollar is gezakt, "is de neerwaartse trend bevestigd en ingezet", schreef IG in een analyse. Zolang er geen snel herstel is boven de 28.000 dollar, neemt de kans op een voortzetting van de neerwaartse trend toe, aldus marktanalist Salah Bouhmidi, die verdere dalingen tot 19.000 en 12.000 dollar niet uitsluit. WTI-olie kostte maandag minder dan 118 dollar per vat. Bedrijfsnieuws ING hield maandag een beleggersdag. De reactie van analisten op de nieuwe doelstellingen die ING presenteerde, waren verdeeld, maar per saldo waren er geen heel grote verrassingen. Het aandeel daalde ruim 4 procent. Just Eat Takeaway was hekkensluiter, met een verlies van ruim 16 procent. Bank of America verlaagde het koersdoel van 35,00 naar 25,00 euro met een onveranderd Neutraal advies. Unibail-Rodamco-Westfield en Adyen verloren rond de 8 procent. Besi, dat later deze week een beleggersdag houdt, daalde meer dan 7 procent. Er waren geen stijgers in de AEX. Fagron was de uitzondering in de AMX. Het aandeel steeg ruim een half procent. Berenberg wees op uitspraken van het management, die positief zijn over de toekomst van het bedrijf. Onderaan in de index stonden Aperam, InPost en AMG, met verliezen van 7,5 tot ruim 11 procent. In de AScX leverden Accsys, Fastned en CM.com 8 tot 10 procent. Azerion won 1,5 procent. Fastned heeft bijna 23 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe obligaties. Daarnaast hebben investeerders voor ruim 7 miljoen euro aan investeringen uit eerdere uitgiften verlengd, waarmee het totaal geplaatste bedrag in deze uitgifte uitkomt op bijna 30 miljoen euro. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteren maandag rond het Europese slot flink lager, met verliezen tot ruim 4 procent voor de Nasdaq. Bron: ABM Financial News

