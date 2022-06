Nieuw bestuurder voor Onward Medical Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical heeft Kristina Dziekan benoemd tot lid van de raad van bestuur. Dit meldde het medisch technologiebedrijf met noteringen in Amsterdam en Brussel maandag. Dziekan werd benoemd voor een periode van vier jaar tijdens de jaarvergadering van het bedrijf op 10 juni. Dziekan werkt momenteel bij Alcon en werkte voorheen bij GlaxoSmithKline in het Verenigd Koninkrijk en Azië. Bron: ABM Financial News

