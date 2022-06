Nederlandse economie geraakt door oorlog Oekraine - DNB

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is snel en krachtig hersteld na de coronarecessie, maar de groei zal gedurende dit jaar nagenoeg stilvallen. Dit maakte De Nederlandsche Bank maandag bekend in nieuwe economische ramingen.

Vanaf eind dit jaar trekt de economie weer aan, denkt DNB, dat voor heel 2022 rekent op een groei van 2,8 procent, gevolgd door 1,5 procent in 2023 en 1,7 procent in 2024. In 2021 groeide de Nederlandse economie met 5,0 procent.

De inflatie, die afgelopen jaar uitkwam op 2,8 procent, zal dit jaar gemiddeld stijgen naar 8,7 procent, volgens DNB. Daarna volgt een daling naar 3,9 procent in 2023 en 2,4 procent in 2024.

De inflatie is vooral hoog door de energieprijzen, maar de prijsstijgingen verbreden zich naar steeds meer goederen en diensten. Zonder energie en voeding komt de kerninflatie dit jaar vermoedelijk uit op 3,9 procent, waarna deze afkoelt tot 2,6 procent in 2023 en 2024.

"Vanwege de grote onzekerheid over het verloop van de oorlog in Oekraïne heeft DNB ook een alternatief scenario opgesteld. Daarin blijven energieprijzen en onzekerheid langer hoog, met meer druk op de wereldhandel", aldus DNB.

In dit scenario stijgt het bruto binnenlands product in 2022 0,8 procentpunt minder dan geraamd en stijgt de inflatie naar bijna 11 procent. Volgend jaar zou dan een economische krimp van 0,4 procent volgen en komt de inflatie uit op 5,1 procent. In 2024 zou de Nederlandse economie weer met 1,3 procent groeien in deze berekening.

Ook wordt een variant getoond waarbij de toevoer van energie uit Rusland naar Europa abrupt tot stilstand komt, wat bij bedrijven leidt tot uitval van de productie.

"In dat geval volgt een recessie, met in 2022 nog een lichte groei van 0,4 procent, maar in het jaar daarop een krimp van 1,5 procent. In 2024 herstelt de groei in dat scenario weer naar 3,0 procent", aldus DNB.