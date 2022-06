Beursblik: Fed kan verrassen met renteverhoging 75 basispunten

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve kan bij het rentebesluit later deze week verrassen met een renteverhoging van 75 basispunten in plaats van de alom verwachte 50 basispunten. Dit zeggen economen in aanloop naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank woensdagavond.

De federal funds rate staat na renteverhogingen van respectievelijk 25 en 50 basispunten bij de afgelopen twee besluiten, nu op 0,75 tot 1,00 procent.

Sinds de tegenvallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten over de maand mei, is de kans dat de Fed de rente deze maand met 75 basispunten verhoogt, toegenomen. Volgens de FedWatch Tool van CME Group lag die kans voorafgaand aan de inflatiecijfers op 3,6 procent. Inmiddels is dit 25 procent.

"We denken dat de Amerikaanse centrale bank nu goede redenen heeft om de markten te verrassen door agressiever te verhogen", zeiden economen van Barclays. Het kan ook zijn dat een verhoging van 75 basispunten voor de rentevergadering van juni te snel komt en dat dit in juli gebeurt, aldus de Britse bank.

Ook economen van Jefferies denken dat de rente woensdag met 75 basispunten omhoog gaat, "nu de inflatieverwachtingen niet langer verankerd lijken". Zij noemen de inflatiedata die afgelopen week verschenen een 'game changer' die de Fed ertoe dwingt om het monetaire beleid sneller te verkrappen.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in mei met 8,6 procent op jaarbasis. De markt hoopte juist dat de inflatie zou afkoelen ten opzichte van de 8,3 procent in april. De kerninflatie lag op 6,0 procent, wat nipt meer was dan de 5,9 procent die was voorzien.

De inflatie blijft "gloeiend heet", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Hij denkt dat de inflatie nog ver weg is van een piek en dat voedt de recessievrees.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank wijst specifiek op de kosten voor wonen, die in mei op jaarbasis stegen naar 5,5 procent. Op maandbasis steeg de inflatie voor wonen van 0,5 naar 0,6 procent. Dit is volgens Rabobank een cruciaal cijfer, want de woonlasten bepalen voor een belangrijk deel de kerninflatie.

"Een onderzoek dat vorige week uitkwam, wees de verwachting uit dat die kosten voorlopig niet omlaag gaan en dat impliceert dat de kerninflatie geen verval lijkt te gaan vertonen. Daar zal de Fed zeker rekening mee moeten houden", aldus Marey.

Nieuwe inflatieramingen

Beleggers hoopten de afgelopen tijd juist dat er in september een pauze zou worden ingelast bij het verhogen van de rente, maar volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is de kans daarop klein, nu de inflatie niet lijkt af te koelen.

Belangrijk zijn daarom ook de nieuwe inflatieramingen die woensdag verschijnen en de zogeheten dot plot, die weergeeft hoe de beleidsmakers de ontwikkeling van de rente zelf inschatten.

"In maart verhoogde de Fed de inflatieverwachting voor 2022 van 2,6 naar 4,3 procent, wat nog altijd lager is dan het huidige inflatieniveau", aldus Hewson. In maart schatte de Fed de inflatie voor 2023 in op 2,7 procent en de economische groei op 2,3 procent. Dit jaar moet de Amerikaanse economie met 2,8 procent groeien, voorspelde de centrale bank drie maanden geleden.

"Een verdere opwaartse aanpassing van de inflatieverwachtingen zal opgevat worden als hawkish", aldus Hewson, "maar een ongewijzigd cijfer zou suggereren dat de Fed zich minder zorgen maakt over de stijgende prijzen."

Het vooruitzicht van een agressieve verhoging van de rente door de Fed en onrust op de markt die beleggers naar veilige havens drijft, blijkt een ideale combinatie voor de dollar, zegt ING, die er van uit gaat dat het rentebesluit van de centrale bank de greenback woensdag zal ondersteunen.

De euro/dollar noteerde maandagmiddag op 1,0456.

De Federal Reserve maakt woensdagavond om 20:00 uur het rentebesluit bekend, met daarbij de nieuwe dot plot en economische voorspellingen. Een half uur later geeft voorzitter Jerome Powell een persconferentie.