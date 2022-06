Beursblik: management Fagron positief gestemd

(ABM FN-Dow Jones) CEO Rafael Padilla en CFO Karen Berg van Fagron hebben zich positief uitgelaten over de toekomst van het eigen bedrijf tijdens een bijeenkomst die Berenberg vorige week in Frankfurt organiseerde.

De toon die de twee bestuurders aansloegen, was volgens analist Beatrice Allen over het algemeen zelfverzekerd. Onderliggend ziet het plaatje er volgens hen steeds beter uit.

Het management sprak vooral over de Amerikaanse activiteiten, overnamekansen en het bereiken van de ESG-doelstellingen.

Volgens de analist pakken de terugroepacties van een belangrijke concurrent in de VS positief uit voor Fagron. Analist Allen vindt dat Fagron goed gepositioneerd is om in de komende jaren aanzienlijk beter te presteren in de VS.

Bovendien wil Fagron de capaciteit van de productielijn in Wichita uitbreiden tot een omzet van 300 miljoen dollar in 2027. Daarmee ligt de capaciteit op termijn 50 procent hoger dan Berenberg had verwacht.

Verder verloopt de integratie van Letco goed en worden er duidelijke synergievoordelen gerealiseerd, aldus Allen.

De analist benadrukte dat overnames de grootste koersaanjagers zullen zijn in de toekomst. Volgens Berenberg heeft Fagron meer dan 130 miljoen euro beschikbaar om in de komende 12 maanden acquisities te doen.

Het aandeel heeft sinds de start van 2022 nog redelijk goed gepresteerd, gezien de tegenwind op de aandelenmarkten. Berenberg handhaafde het koopadvies met een koersdoel van 25,00 euro.

Het aandeel Fagron steeg maandag op een rode beurs 1,7 procent tot 16,64 euro.