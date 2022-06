BP verkoopt teerzandproject in Alberta Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) BP verkoop zijn belang van 50 procent in het teerzandproject Sunrise in Alberta aan het Canadese bedrijf Cenovus Energy. De overeenkomst maakte het Britse energiebedrijf maandag bekend. BP ontvangt voor het teerzandproject in eerste instantie 600 miljoen Canadese dollar in contanten, plus nog een voorwaardelijke aanvullende betaling tot 600 miljoen Canadese dollar na twee jaar. Als onderdeel van de transactie neemt BP ook het belang van Cenovus van 35 procent in het nog niet ontwikkelde Bay du Nord-project aan de Canadese oostkust over, in de zee rond Newfoundland en Labrador. Bron: ABM Financial News

