Futures voorspellen lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen maandag een flink lagere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 2,5 procent lager.

"Dit is wat je noemt een berenmarkt vol angst, die mensen uit de markt duwt en beleggers portefeuilles leeg laat maken en capituleren", volgens Todd Morgan van Bel Air Investment Advisors.

Het sentiment wordt gedomineerd door rentevrees, nu de inflatie wereldwijd en specifiek in de Verenigde Staten maar niet lijkt af te koelen. Later deze week is de Federal Reserve aan zet en marktkenners sluiten niet uit dat de rente dan niet met 50 maar zelfs 75 basispunten wordt verhoogd.

Economen van Jefferies denken dat de Fed de rente woensdag inderdaad met 75 basispunten zal verhogen, "nu de inflatieverwachtingen niet langer verankerd lijken."

Volgens Jefferies zijn de inflatiedata die vorige week verschenen een 'game changer' die de Fed ertoe dwingt om het monetaire beleid sneller te verkrappen.

Ondertussen lopen de obligatierentes verder op. De Amerikaanse tienjaarsrente staat inmiddels op 3,24 procent. De spread met de tweejarige rente is nog maar 4 basispunten en de rente op vijfjarige Treasury-leningen is hoger dan die op leningen met een looptijd van 30 jaar.

Bitcoin daalt maandag 12 procent en kost nu rond de 24.000 dollar. Een groot cryptoplatform, Celsius Network, heeft opnames, de uitruil en overdrachten tussen accounts opgeschort, vanwege "extreme marktomstandigheden", meldde het zondagavond.

Nu bitcoin onder de 28.000 Amerikaanse dollar is gezakt, "is de neerwaartse trend nu bevestigd en ingezet", schreef IG in een analyse.

Zolang er geen snel herstel is boven de 28.000 dollar, neemt de kans op een voortzetting van de neerwaartse trend toe, aldus marktanalist Salah Bouhmidi, die verdere dalingen tot 19.000 en 12.000 dollar niet uitsluit.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig in de VS. De euro/dollar noteert maandag rond het middaguur op 1,0480. WTI-olie kost maandag minder dan 120 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van tabaksfabrikanten Philip Morris en Altria dalen voorbeurs 1,5 tot 2 procent. De Amerikaanse regering wil een beleid gaan voeren waarbij tabaksfabrikanten worden verplicht om de nicotine in alle sigaretten die in de Verenigde Staten worden verkocht, te verminderen tot minimale of niet-verslavende niveaus. Dit meldde de Wall Street Journal dit weekend op basis van ingewijden.

Coronavaccinmakers Pfizer, BioNTech en Moderna gaan maandag een lagere opening tegemoet, maar kregen dit weekend wel positief nieuws rond de veiligheid van hun vaccins bij kleine kinderen.

Slotstanden

De beurzen in New York zijn vrijdag flink lager geëindigd. De S&P 500 index verloor 2,9 procent op 3.900,86 punten, de Dow Jones index daalde 2,7 procent op 31.392,79 punten en de Nasdaq sloot 3,5 procent lager op 11.340,02 punten.