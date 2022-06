Update: ING belooft groei en is ambitieus met kosten

(ABM FN-Dow Jones) ING belooft binnen vier jaar het overtollige kapitaal terug te geven, terwijl de inkomsten weer gaan groeien. Dat blijkt uit een presentatie van de bank voorafgaand aan de beleggersdag op maandagmiddag.

Bij een kernkapitaalbuffer van ongeveer 12,5 procent moet het rendement op eigen vermogen dan uitkomen op 12 procent, meent de bank.

Dit houdt in dat er voor 17 miljard euro aan kapitaal zal worden uitgekeerd, licht ING toe: de helft van de verwachte winst van 20 miljard euro in de periode 2022 tot en met 2025, plus 7 miljard euro overtollig kapitaal. Toch houdt de bank een slag om de arm: de verwachte winst is wat de analisten nu verwachten, en dat kan veranderen als de omstandigheden veranderen.

ING herinnert beleggers eraan dat de uitkering van kapitaal afhankelijk is van de economische en geopolitieke situatie van het betreffende jaar, stelde Morgan Stanley. Dit kan op zich geen verrassing zijn, volgens de analisten.

De hogere doelstelling voor het rendement was voorspeld door Bank of America omdat ING veel kapitaal wil teruggeven aan de aandeelhouders. Daardoor zal het rendement stijgen. ING mikte eerder op 10 tot 12 procent en zat met het rendement afgelopen jaar nog rond 9 procent. Kepler Cheuvreux voorspelde een bandbreedte van 11 tot 13 procent, waar ING nu met de nieuwe doelstelling van 12 procent exact tussen zit.

De afgelopen jaren presteerde de bank beter dan sectorgenoten op het vlak van fee-inkomsten, rentebaten, kosten, verliezen op oninbare leningen en rendement op eigen vermogen, bleek uit de presentatie.

De kosten stegen de afgelopen drie jaar nauwelijks en zullen de komende jaren minder sterk stijgen dan de inflatie, belooft ING. De kosten van regelgeving gaat met 0,4 miljard euro dalen. De kostenratio zal zo van 58 procent vorig jaar afnemen naar 50 tot 52 procent in 2025.

Dat is aan de optimistische kant, denkt analist Cor Kluis van ABN AMRO Oddo. De overige doelen zijn wel haalbaar, meent hij. Ook andere analisten hadden iets minder ambitie verwacht rond de kosten. Kepler Cheuvreux ging uit van 52 tot 54 procent van de inkomsten als doelstelling.

Bij de zakenbank werden de afgelopen jaren de aangescherpte kapitaalregels en de leningengroei opgevangen, zodat er afgelopen jaar per saldo evenveel kapitaal nodig was als in 2017. Daarbij ziet ING ruimte om meer inkomsten te genereren als percentage van de risicogewogen activa. Efficiënter omgaan met kapitaal, noemt de bank dit. ING zat vorig jaar op 4,1 procent, terwijl sectorgenoten met hun zakelijke bank op 6,4 procent zitten. Dit kan onder andere door hogere fees. De gemiddelde risicoweging van leningen moet ook omlaag.

ING maakte maandag ook de gevoeligheid van de inkomsten van de bank voor rentebewegingen concreet. Een aandachtspunt, nu de rente aan het stijgen is. Als de negatieve rente op deposito's bij de centrale bank wordt afgeschaft, dan kunnen de netto rentebaten 2 miljard euro hoger uitvallen in 2025, schat ING in. Analisten noemen het maandag positief dat de opwaartse ruimte voor de rentebaten hierdoor duidelijker is geworden.

Voor de periode 2022 tot en met 2025 streeft de bank naar een gemiddelde jaarlijkse groei van de inkomsten met 3 procent. De fee-inkomsten moeten daar nog steeds een flinke bijdrage aan leveren: die wil ING net als voorheen met 5 tot 10 procent laten stijgen. De afgelopen jaren lag dit rond 7 procent.

Tenslotte wil de bank in 2025 voor 125 miljard euro aan duurzame financiering hebben gemobiliseerd voor de klanten van de zakenbank.

De beleggersdag van ING vindt maandagmiddag plaats.