Rentevrees houdt aan op Europese beurzen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa staan maandag onder druk, na een rood sloot op vrijdag. Rond het middaguur noteert de Stoxx Europe 600 2,1 procent lager op 413,65 punten, verliest de Duitse DAX 2,2 procent op 13.456,20 punten, daalt de Franse CAC 40 2,3 procent bij een stand van 6.047,64 punten en verliest de Britse FTSE 100 1,8 procent tot 7.186,31 punten.

"De risico-aversie is in volle gang", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Handelaren en beleggers zijn zeer pessimistisch."

Het sentiment wordt gedomineerd door rentevrees, nu de inflatie maar niet lijkt af te koelen. Later deze week is de Federal Reserve aan zet en marktkenners sluiten niet uit dat de rente dan niet met 50 maar zelfs 75 basispunten wordt verhoogd.

Economen van Jefferies denken dat de Fed de rente woensdag met 75 basispunten zal verhogen, "nu de inflatieverwachtingen niet langer verankerd lijken."

Volgens Jefferies zijn de inflatiedata die vorige week verschenen een 'game changer' die de Fed ertoe dwingt om het monetaire beleid sneller te verkrappen.

Ook de Bank of England neemt deze week een rentebesluit en zal vermoedelijk de rente ook verder verhogen.

Op macro-economisch vlak was er maandagochtend aandacht voor Britse data over de handel en industriële productie. Duidelijk werd dat de industrie in het Verenigd Koninkrijk in april minder produceerde dan in de maand ervoor.

De euro/dollar noteert maandag rond het middaguur op 1,0480. De Europese munt staat onder druk sinds het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vorige week. De ECB begint in juli weliswaar met het verhogen van de belangrijkste rentes, maar lijkt minder agressief te werk te gaan dan de Fed.

Verder lopen de Europese obligatierentes verder op. De Italiaanse tienjaarsrente staat inmiddels op 3,90 procent en de Duitse variant op 1,56 procent. De ECB benadrukte vorige week nog dat het er alles aan zal doen om fragmentatie in de eurozone te voorkomen. Daarmee doelde de centrale bank op de spread tussen Europese obligatierentes die groter kan worden door het normaliseren van het monetaire beleid.

WTI-olie kost maandag minder dan 120 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

ING houdt maandag een beleggersdag. De reactie van analisten op de nieuwe doelstellingen die ING presenteerde, waren verdeeld, maar per saldo waren er geen heel grote verrassingen. Het aandeel daalde in Amsterdam ruim 3 procent.

Ook elders stonden financials onder druk. Deutsche Bank en BNP Paribas verloren 3 tot 4 procent, UniCredit en Banco Santander 2 tot 3,5 procent.

In Frankfurt waren er geen stijgers. Bayer hield de schade nog het meest beperkt, met een licht verlies. Infineon en Delivery Hero verloren zo'n 6 procent in de DAX. In Amsterdam ging Just Eat Takeaway zelfs 13 procent in het rood.

In Parijs wisten Orange, Carrefour en Thales in het groen te blijven. Thales steeg zelfs 2,5 procent. Dassault Systems en Renault waren de grootste dalers in de CAC 40 en leverden tot 5 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een lagere opening voor Wall Street.

De beurzen in New York zijn vrijdag flink lager geëindigd. De S&P 500 index verloor 2,9 procent op 3.900,86 punten, de Dow Jones index daalde 2,7 procent op 31.392,79 punten en de Nasdaq sloot 3,5 procent lager op 11.340,02 punten.