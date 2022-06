Valuta: dollarsterkte door mogelijk agressievere renteverhoging Fed

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De dollar zit maandag in de lift ten opzichte van de euro en het Britse pond, nu de markten speculeren dat de Federal Reserve de rente nog agressiever zal verhogen na een tegenvallend hoge inflatie in de Verenigde Staten in mei.

"Beleggers zijn nu nog meer overtuigd dat de monetaire verkrapping van de Fed nog krachtiger zal zijn en dat de rente volgend jaar naar een hogere piek zal stijgen", volgens valuta-analist Lee Hardman van MUFG.

Bij het rentebesluit aanstaande woensdag zal de dot plot dit vermoedelijk weerspiegelen, denkt de marktkenner, en dat ondersteunt de dollar.

"We denken dat de Amerikaanse centrale bank nu goede redenen heeft om de markten te verrassen door agressiever te verhogen", zeiden economen van Barclays over het aanstaande rentebesluit van de Fed. Het kan ook zijn dat de rentevergadering van juni te snel komt voor een verhoging met 75 basispunten en dat dit in juli gebeurt, aldus de Britse bank.

Tot nog toe rekende de markt voor de beleidsbijeenkomsten van juni en juli op renteverhogingen van 50 basispunten. De verwachting dat de rente woensdag met 75 basispunten wordt verhoogdb, is inmiddels toegenomen tot 23 procent. Dat was voorafgaand aan de inflatiecijfers uit de VS afgelopen vrijdag minder dan 4 procent.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade is pariteit tussen de euro en dollar weer terug op tafel. De Europese munt was sinds het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vorige week al verzwakt, omdat de ECB uiteindelijk meer dovish bleek dan verwacht.

Het Britse pond kan in beweging komen door het rentebesluit van de Bank of England, op donderdag. Een verdere renteverhoging wordt verwacht, maar Aslam wijst er wel op dat de BoE in een meer uitdagende situatie zit dan andere ontwikkelde economieën, nu de Britse economie vertraagt en de inflatie verder oploopt.

Kritieke steun voor het pond/dollar ligt rond 1,20 en als het muntpaar hieronder zakt, dan komt de 1,15 in zicht, aldus Aslam.

De euro/dollar noteerde maandagochtend op 1,0480 en voor elk pond kregen beleggers 1,2216 dollar.