Beursblik: kapitaalteruggave ING blijft onzeker

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in zijn presentaties bij de beleggersdag vandaag geen concreet bedrag genoemd bij de hoeveelheid kapitaal die bank belooft terug te geven aan aandeelhouders, en dat stelt mogelijk wat teleur. Dit stelt Morgan Stanley maandag in een reactie op de nieuwe doelstellingen die ING presenteerde. De vage belofte herinnert beleggers eraan dat de jaarlijkse uitkering van dividend afhankelijk is van de geopolitieke onzekerheden, de vraag naar leningen, de hoeveelheid wanbetalingen en de regelgeving in het betreffende jaar, aldus Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank verwacht dat veel beleggers op een steviger toezegging hadden gehoopt, hoewel de voorzichtigheid van ING volgens de zakenbank toch geen verrassing kan zijn. Die doelen komen globaal overeen met wat de analisten van de zakenbank zelf ook hadden verwacht, voor wat betreft het beoogde rendement, de kostendoelstellingen en het ontbreken van een nieuw doel voor de kapitaalteruggave. Ook de gevoeligheid voor rentebewegingen is geen verrassing, maar biedt wel meer duidelijkheid over het opwaartse potentieel voor de rentebaten van de bank. Al met al voorziet analist Giulia Aurora Miotto een licht negatieve marktreactie. Morgan Stanley heeft een Gelijkgewogen advies met een koersdoel van 13,50 euro voor ING. Het aandeel stond maandag 3,4 procent lager op 9,42 euro. Bron: ABM Financial News

