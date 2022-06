Weer stevig verlies op Beursplein 5 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert maandagochtend stevig in het rood. Rond de klok van half elf daalde de AEX 2,4 procent naar 665,71 punten. Veel richtinggevend nieuws was er niet, waardoor het tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfer van vrijdagmiddag nog altijd het sentiment drukt. Woensdag komt de Federal Reserve met een nieuw rentebesluit en een verhoging van 50 basispunten lijkt vrijwel zeker, hoewel steeds meer analisten zelfs rekening beginnen te houden met een verhoging van 75 basispunten, nu de inflatie nog geen top blijkt te hebben bereikt. "We denken dat de Amerikaanse centrale bank nu goede redenen heeft om de markten te verrassen door agressiever te verhogen", zeiden economen van Barclays. Het kan ook zijn dat de rentevergadering van juni hiervoor te snel komt en dat dit pas in juli gebeurt, aldus de Britse bank. De dollar wint aan kracht door het vooruitzicht van een nog agressievere Fed. De euro/dollar noteerde maandag op 1,0479. Olie werd bijna 2 procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX noteerde slechts Ahold Delhaize in het groen, met een plus van nog geen 0,1 procent. ASMl en Besi daalden 4 tot 4,5 procent en Adyen en Just Eat zelfs 5,9 en 11,4 procent. Verder ging er aandacht uit naar ING, dat vandaag een beleggersdag houdt. De reactie van analisten op de nieuwe doelstellingen die ING presenteerde, waren verdeeld, maar per saldo waren er geen heel grote verrassingen. Het aandeel daalde 3,1 procent. In de Midkap profiteerde flitshandelaar Flow Traders van het negatieve beurssentiment met een koerswinst van 0,1 procent. AMG, Air France-KLM en Inpost leverden 5,5 tot zelfs 7,5 procent in. Bij de smallcaps gingen Fastned en CM.com 7,2 en 7,3 procent lager. Fastned haalde met de uitgifte van obligaties bijna 23 miljoen euro op. Bron: ABM Financial News

