Video: koop Chinese aandelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chinese aandelen gaan door een moeilijke periode, maar worden voorzichtig weer koopwaardig. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. Chinese aandelen staan onder druk door onder meer strengere regelgeving, vooral voor internetbedrijven, en strenge coronamaatregelen. Beleggers hebben zich daarom teruggetrokken uit de Chinese aandelenmarkten, aldus Juvyns. Maar de waarderingen zijn daardoor inmiddels "vrij aantrekkelijk". De aandelen noteren ruim onder hun historische gemiddelden volgens JPMorgan. Op dit moment ontbreekt er volgens Juvyns nog aan een aanjager, maar de sterren staan goed voor de tweede jaarhelft, denkt hij. De Chinese autoriteiten hebben weinig andere keuze dan de Chinese economie te blijven stimuleren en dat is goed nieuws voor de aandelenmarkten. Chinese obligaties kunnen volgens JPMorgan nu al worden gekocht, en beleggers moeten zich voorbereiden om terug te keren op de Chinese aandelenmarkten. Klik hier voor: koop Chinese aandelen Bron: ABM Financial News

