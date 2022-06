Beursblik: ING zet tempo op teruggave Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING wil zijn kapitaalbuffer in 2025 terugbrengen naar 12,5 procent, wat vermoedelijk betekent dat de bank in vier jaar tijd 17 miljard euro gaat teruggeven aan aandeelhouders. Dat is de inschatting van Kepler Cheuvreux, op basis van de consensusverwachting van de verwachte winst in de komende jaren. Die bedraagt 20 miljard euro, waarvan ING de helft zal willen uitkeren. Ook zal het overtollige kapitaal, een bedrag van 7 miljard euro, binnen de genoemde periode worden uitgekeerd als dividend. Bij elkaar is dat 46 procent van de marktkapitalisatie, concludeert analist Benoit Petrarque van Kepler Cheuvreux. Hij noemt het vooral positief dat ING nu een concreet jaar noemt wanneer de buffer moet zijn verlaagd tot het doelniveau. Dat bleef tot nu toe ongewis. ING gaat het overtollige kapitaal in gelijke stappen uitkeren in deze periode, begrijpt Petrarque uit de presentatie die ING vanmiddag geeft op de beleggersdag. Daarbij is er een voorkeur voor een aandeleninkoop, in plaats van een hoger dividend. De gevoeligheid voor de rentebewegingen die ING bekendmaakte, ligt erg dicht bij de schattingen van Petrarque. Het rendementsdoel van 12 procent ligt in het midden van de bandbreedte van 11 tot 13 procent die hij had voorspeld. De kosten blijven dit jaar gelijk, ondanks de hoge inflatie, en zullen de komende jaren minder snel stijgen dan de inflatie, beloofde de bank. Samen met het doel van 3 procent jaarlijkse omzetgroei verwacht Kepler Cheuvreux dat de plannen van ING relatief goed zullen worden ontvangen. Kepler Cheuvreux heeft een koopadvies en een koersdoel van 13,80 euro. Het aandeel ING stond maandag op een rode beurs 3,6 procent lager op 9,40 euro. Bron: ABM Financial News

