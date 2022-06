ING gaat negatieve spaarrente afschaffen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ING

(ABM FN-Dow Jones) ING verhoogt per 1 oktober in Nederland de rente met een half procentpunt naar nul procent voor zakelijke en particuliere klanten met een saldo op hun rekening van boven de 100.000 euro. Dit maakte de bank maandag bekend. Tot 100.000 euro bedroeg de rente al nul procent. Dit blijft zo, ook na 1 oktober. De negatieve rente die de bank in rekening brengt, is vooral het gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank om een negatieve depositorente voor banken te hanteren. Dat is de rente die banken betalen op het geld dat zij 's nachts bij de ECB stallen. ING sorteert nu voor op renteverhogingen die de ECB in het vooruitzicht heeft gesteld om de veel te hoge inflatie te beteugelen. Bron: ABM Financial News

