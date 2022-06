Fastned haalt 23 miljoen op met nieuwe obligaties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft bijna 23 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe obligaties. Dit maakte het snellaadbedrijf maandagochtend bekend. Daarnaast hebben investeerders voor ruim 7 miljoen euro aan investeringen uit eerdere uitgiften verlengd, waarmee het totaal geplaatste bedrag in deze uitgifte uitkomt op bijna 30 miljoen euro. Alle nieuw uitgegeven obligaties hebben een looptijd tot december 2026 en geven een rente van 5 procent. Bron: ABM Financial News

