Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Shell

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Shell verhoogd van 32,50 naar 33,00 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek uit een sectorrapport van de zakenbank. De analisten van Berenberg zijn vooral te spreken over de winstgevendheid van de geïntegreerde gasdivisie. Ook is deze het belangrijkst voor de kasstroom op dit moment. Daarbij zullen er bij Shell in de komende jaren interessante winstgevende projecten voor LNG en in Brazilië operationeel worden, aldus Berenberg. En nu de balans weer op orde is en de schulden verlaagd, kan het dividend jaarlijks met 4 procent omhoog en wordt 20 tot 30 procent van de operationele vrije kasstroom door Shell uitgekeerd aan aandeelhouders in de vorm van dividend en de inkoop van eigen aandelen. Het aandeel Shell sloot vrijdag op 27,38 euro. Bron: ABM Financial News

