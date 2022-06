Faillissementen Nederland in de lift maar nog steeds historisch laag

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal faillissementen in Nederland is in mei gestegen. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal failliete bedrijven steeg in mei op maandbasis met 71. In april was nog sprake van het laagste peil sinds het begin van de tijdreeks in januari 1981.

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in mei 210 bedrijven en instellingen, waaronder eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 43. Dat zijn er 19 meer dan in april.

De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in mei de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.