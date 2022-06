Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, na een tegenvallend inflatiecijfer in de VS afgelopen vrijdag, wat kan betekenen dat de Federal Reserve nog agressiever de rente zal verhogen.

IG voorziet een openingsverlies van 219 punten voor de Duitse DAX en een min van 101 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 47 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag flink in het rood geëindigd. Beleggers verteerden na de door de Europese Centrale Bank aangekondigde renteverhoging voor juli op donderdag, vrijdag vooral de Amerikaanse inflatiecijfers.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het een negatieve week voor de beurzen, met beleggers die zich in toenemende mate zorgen maken over de inflatie die maar niet lijkt af te koelen en naar verwachting impact zal hebben op zowel het consumentenvertrouwen als de bedrijfswinsten.

"Het aanvankelijke optimisme over een heropening van de Chinese economie aan het begin van de week maakte plaats voor somberheid nu de autoreiteiten in Shanghai nieuwe lockdowns en beperkingen afkondigen", voegde Hewson toe.

Bedrijfsnieuws

Een opvallende stijger in Europa was de koers van het aandeel Just Eat Takeaway. Volgens Bloomberg is er interesse onder private equity bedrijven voor een overname van Grubhub van de Amsterdamse maaltijdbezorger. Het aandeel steeg bijna 6 procent.

In Frankfurt wist alleen Deutsche Boerse te stijgen. Het aandeel won rond een procent. Deutsche Bank belandde onderaan in de DAX, met een verlies van bijna 6 procent. Siemens leverde meer dan 5 procent in.

In Parijs was Euroapi de enige stijger, met een plus van iets meer dan een procent. De grootste dalers waren de Franse banken, met verliezen van 5 tot 6 procent voor BNP Paribas, Société Générale en Credit Agricole.

Euro STOXX 50 3.596,64 (-3,4%)

STOXX Europe 600 422,71 (-2,7%)

DAX 13.761,83 (-3,1%)

CAC 40 6.187,23 (-2,7%)

FTSE 100 7.317,52 (-2,1%)

SMI 11.084,62 (-2,1%)

AEX 681,97 (-2,5%)

BEL 20 3.770,25 (-2,1%)

FTSE MIB 22.547,48 (-5,2%)

IBEX 35 8.390,60 (-3,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een rode opening.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag flink lager geëindigd. Beleggers verwerkten nieuwe inflatiedata uit de Verenigde Staten. De hoop vooraf was dat een piek was bereikt. De inflatie kwam in mei echter uit op 8,6 procent, zowel hoger dan in april als de 8,3 procent waarop analisten hadden gerekend. De kerninflatie lag op 6,0 procent, boven de 5,9 procent die was voorzien.

De inflatie blijft "gloeiend heet", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Hij denkt dat de inflatie nog ver weg is van een piek en dat voedt de recessievrees.

De hoge inflatie voedt ook de verwachting dat de Federal Reserve na de bijeenkomsten van juni en juli ook in september de rente met 50 basispunten verhoogt, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank.

Hij wees specifiek op de kosten voor wonen, die in mei op jaarbasis stegen naar 5,5 procent. Op maandbasis steeg de inflatie voor wonen van 0,5 naar 0,6 procent.

Dat laatste cijfer is cruciaal volgens Rabobank, want de woonlasten bepalen voor een belangrijk deel de kerninflatie.

"Een onderzoek dan vorige week uitkwam wees de verwachting uit dat die kosten voorlopig niet omlaag gaan en dat impliceert dat de kerninflatie geen verval lijkt te gaan vertonen. Daar zal de Fed zeker rekening mee moeten houden", aldus Marey.

"De Fed heeft voor september nog geen uitspraken gedaan, maar het cijfer over mei laat zien dat een afnemende inflatie zich in elk geval nu nog niet aftekent en daarmee de kans dat deze in de tweede helft van het jaar zich wel meldt niet groter is geworden", aldus Marey.

De Fed maakt zijn rentebesluit volgende week bekend. Economen van Barclays sluiten niet uit dat de rente dan met 75 basispunten omhoog gaat. De markt schat die kans volgens de CME FedWatch Tool nu in op 31 procent. Dat was voorafgaand aan de inflatiecijfers zo'n 3,6 procent.

"We denken dat de Amerikaanse centrale bank nu goede redenen heeft om de markten te verrassen door agressiever te verhogen", zeiden economen van Barclays. Het kan ook zijn dat de rentevergadering van juni hiervoor te snel komt en dat dit in juli gebeurt, aldus de Britse bank.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 3,17 procent. De spread tussen de tienjaarsrente en die op tweejarige obligaties is gedaald tot 13 basispunten. De rente op vijfjarige Treasury's noteerde op 3,26 procent en die op 30-jarige leningen op 3,20 procent.

Verder werd vrijdag bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in mei een dieptepunt heeft bereikt, net boven de 50.

"Het consumentenvertrouwen is sinds mei met 14 procent gedaald, waarmee de neerwaartse trend van het afgelopen jaar werd voortgezet en een dieptepunt werd bereikt, vergelijkbaar met de recessie van 1980", aldus Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan.

WTI-olie kostte vrijdag ruim 120 dollar per vat en werd daarmee op weekbasis zo'n 1,5 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Walmart was de enige stijger in de Dow Jones index, met een winst van rond een procent.

Advanced Micro Devices is positief gestemd en rekent op aanhoudende groei. De Amerikaanse chipfabrikant mikt voor dit jaar op een omzetgroei van 20 procent en een marge op de kasstroom van meer dan 25 procent. De brutomarge wordt verwacht zelfs meer dan 57 procent te bedragen. Vooral de doelstelling voor de brutomarge is belangrijk voor beleggers. Pas een paar kwartalen geleden wist AMD voor het eerst door de 50 procent te schieten, terwijl de grote concurrent Intel moeite heeft om boven de 50 procent uit te komen. Het aandeel daalde 4 procent.

Het aandeel DocuSign verloor bijna een kwart van zijn waarde na tegenvallende kwartaalcijfers.

Aandelen van biotechbedrijf Illumina daalden vrijdag ruim 9 procent, nadat het vertrek van CFO Sam Samad een dag eerder werd aangekondigd.

S&P 500 index 3.900,86 (-2,9%)

Dow Jones index 31.392,79 (-2,7%)

Nasdaq Composite 11.340,02 (-3,5%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag stevig lager.

Nikkei 225 27.050,87 (-2,8%)

Shanghai Composite 3.248,51 (-1,1%)

Hang Seng 21.193,95 (-2,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0487. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0523.

USD/JPY Yen 135,00

EUR/USD Euro 1,0487

EUR/JPY Yen 141,56

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - Mei (NL)

08:00 Handelsbalans - April (VK)

08:00 Industriële productie - April (VK)

BEDRIJFSNIEUWS:

00:00 ING - Beleggersdag

22:00 Oracle - Cijfers tweede kwartaal (VS)