Na ECB nu Fed aan zet

(ABM FN-Dow Jones) Komende week zal de aandacht van beleggers vooral gaan naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Verder blijft de agenda vrij beperkt.

De inflatie loopt wereldwijd geweldig op. Vrijdag werd bekend dat de inflatie in de Verenigde Staten in mei is uitgekomen op 8,6 procent. Beleggers hoopten juist dat een piek was bereikt. Het zijn die hogere prijzen en aanbodstekorten die de grootste aandachtstrekkers zijn op de markten.

Woensdag zal de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, een antwoord moeten bieden. Voorzitter Jerome Powell trok de rente al een aantal keer op en er zal nog een hele reeks aan verhogingen volgen. Voorafgaand aan de Amerikaanse inflatiecijfers van voor het weekend rekenden de markten op renteverhogingen van 50 basispunten in juni en juli, met mogelijk een pauze na de zomer.

Inmiddels sluiten marktkenners niet uit dat de Fed de rente komende week met 75 basispunten zal verhogen.

"We denken dat de Amerikaanse centrale bank nu goede redenen heeft om de markten te verrassen door agressiever te verhogen", zeiden economen van Barclays. Het kan ook zijn dat de rentevergadering van juni hiervoor te snel komt en dat dit in juli gebeurt, aldus de Britse bank.

De dot plot en economische ramingen die mee met het rentebesluit zullen gepubliceerd worden kunnen ons extra info verschaffen over het toekomstige beleid.

De Europese Centrale Bank vergaderde vorige week en stelde een eerste renteverhoging in het vooruitzicht voor juli. Deze maand stopt Frankfurt met het inkopen van extra schuldpapier en zal het voortaan enkel nog aflopende obligaties herinvesteren.

De grootste leden van de eurozone, Duitsland en Frankrijk, komen respectievelijk dinsdag en woensdag met inflatiecijfers. Vrijdag is heel de eurozone aan de beurt met een definitief cijfer. Een voorlopig cijfer voor mei wees op 8,1 procent.

De Bank of England zal komende donderdag trouwens ook een rentebesluit nemen.

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk kwam in april uit op 9,0 procent en dus is het volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets "moeilijk voor te stellen dat het Monetary Policy Committee tegen een volgende verhoging van 25 basispunten zal stemmen."

Zeker ook omdat drie leden de rente in mei al met 50 basispunten wilden verhogen, aldus Hewson, die van mening is dat de Britse centrale bank de rente met 50 basispunten moet verhogen om gelijke tred te houden met de Fed.

Maandag beginnen we de macro-economische week met een handelsbalans uit het Verenigd Koninkrijk, net als de industriële productie in het land. De Japanse en Europese productie volgt dinsdag, China woensdag, Amerika vrijdag.

Op dinsdag zien we de Duitse ZEW-index voor het economische sentiment passeren. Ook het Amerikaanse ondernemersvertrouwen staat dan op de planning.

Woensdag is er weer een handelsbalans, ditmaal vanuit de eurozone. Donderdag bekijken we de import en export van Japan.

Vrijdag sluiten we de week onder meer af met de leidende indicatoren uit Amerika.

De fors opgelopen olieprijzen zouden in beweging kunnen gezet worden door de maandrapporten van respectievelijk oliekartel OPEC en het Internationaal Energieagentschap op dinsdag en woensdag.

Daarnaast zullen de oliemarkten mogelijk reageren op een verwachte aankondiging van een bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Saoedi-Arabië volgende maand.

De gemiddelde benzineprijs in de VS staat inmiddels op zo'n 5 dollar per gallon, waardoor de politieke druk op Biden toeneemt om de prijzen aan de pomp te verlagen.

Begin deze maand kwamen de door Saoedi-Arabië geleide OPEC en zijn bondgenoten een groter dan verwachte toename van de olieproductie overeen, iets waar de Verenigde Staten al langer om vroegen.

Bedrijfsagenda

Nu het cijferseizoen achter de rug is, is het qua bedrijfsnieuws redelijk rustig. Maandag houdt ING een beleggersdag, woensdag is het de beurt aan Besi.

Eurocommercial houdt dinsdag zijn jaarvergadering, terwijl Azerion dat donderdag doet en Alumexx vrijdag.

Ook in het buitenland is het cijferseizoen nagenoeg voorbij. Maandag opent Oracle nog de boeken, Kroger en Adobe doen dat donderdag.