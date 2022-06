Valuta: dalende euro door te late reactie ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank reageert te laat op de aanhoudende inflatiedruk. Dit stelde valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst dit weekend in een analyse.

"Verschillende centrale banken zijn al een jaar geleden begonnen met het verkrappingsproces, en vaak agressiever. De nieuwe projecties van de ECB-medewerkers over de inflatie zijn al achterhaald. Dit is vrij verontrustend", aldus Derks.

Dat de euro afgelopen week daalde is volgens de marktkenner dan ook "een duidelijk teken dat de markt vindt dat de ECB niet genoeg doet om de inflatie te bestrijden", aldus Derks.

Een nieuwe aanval op het steunniveau 1,0350 voor de euro/dollar is te verwachten in de komende weken, voorspelt de valutaspecialist.



Een ander probleem voor de ECB is de financiële fragmentatie binnen de eurozone, waarbij de Italiaanse staatsobligatiemarkt zich nu al in de risicozone bevindt, terwijl het QE-programma van de centrale bank nog niet is beëindigd.

"Sinds het begin van het jaar willen buitenlandse beleggers uit de Italiaanse obligatiemarkt stappen. Verwacht wordt dat de ECB in het derde kwartaal een faciliteit zal aankondigen om de spreads op staatsobligaties te beheren - een soort OMT-programma, maar met lichte voorwaarden. Dit is een noodzakelijk instrument als de ECB in de toekomst agressiever wil optreden en een herhaling van de schuldencrisis van 2012 wil voorkomen", aldus Derks.

De blik verschuift komende week naar de rentebesluiten van de Federal Reserve op woensdag en van de Bank of England op donderdag.

Bij het Fed-rentebesluit is een verhoging van 50 basispunten volledig ingeprijsd.

"Gezien de laatste inflatiecijfers CPI op vrijdagmiddag lijkt een mogelijke daling of afvlakking daarvan nog niet door te zetten en zal de FED hawkisch blijven verwacht ik", aldus Derks, die ook wijst op de flinke daling van het Amerikaanse consumentenvertrouwen, zoals gemeten door de Universiteit van Michigan.

"Het is een teken dat de economie wel eens flink kan gaan afzwakken in de VS", volgens de valutaspecialist van iBanFirst.