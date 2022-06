Biden volgende maand naar Saoedi-Arabie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Witte Huis is van plan om maandag een reis van president Joe Biden naar Saoedi-Arabië aan te kondigen. Dit meldde de Wall Street Journal zondag op basis van ingewijden. Biden zal volgende maand naar Saoedi-Arabië reizen als onderdeel van een breder bezoek aan de regio, met ook een stop in Israël, volgens de bronnen van de zakenkrant. Op de agenda staat een ontmoeting met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, zei een van de functionarissen. Ondanks kritiek in het verleden van Biden op de mensenrechten in Saoedi-Arabië en de betrokkenheid bij de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, zien overheidsfunctionarissen de relatie als belangrijk vanwege mondiale uitdagingen als de stijgende olieprijzen en de nucleaire crisis in Iran. Begin deze maand kwamen de door Saoedi-Arabië geleide OPEC en zijn bondgenoten een groter dan verwachte toename van de olieproductie overeen, iets waar de Verenigde Staten al langer om vroegen. De gemiddelde benzineprijs in de VS staat inmiddels op zo'n 5 dollar per gallon, waardoor de politieke druk op Biden toeneemt om de prijzen aan de pomp te verlagen. Bron: ABM Financial News

