Biden gaat strijd aan met Amerikaanse tabaksindustrie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse regering wil een beleid gaan voeren waarbij tabaksfabrikanten worden verplicht om de nicotine in alle sigaretten die in de Verenigde Staten worden verkocht, te verminderen tot minimale of niet-verslavende niveaus. Dit meldde de Wall Street Journal zaterdag op basis van ingewijden. Het zou een stap zijn die de tabaksindustrie op zijn kop zet. Het beleid, dat de regering van president Joe Biden naar verwachting volgende week zal aankondigen, zal echter pas over een aantal jaren van kracht worden. De Food and Drug Administration moet eerst een voorgestelde regel publiceren waartegen tabaksbedrijven mogelijk rechtszaken zullen aanspannen, hetgeen zorgt voor een vertraging in de daadwerkelijke uitvoering van het beleid. Altria Group en Reynolds American, de twee grootste sigarettenfabrikanten in de VS wilden tegenover WSJ niet reageren op het bericht. Ook een woordvoerder van het Witte Huis wilde geen commentaar geven aan de zakenkrant. Bron: ABM Financial News

