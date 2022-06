Tesla kondigt aandelensplitsing aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft een aandelensplitsing aangekondigd. Dit blijkt uit een document dat de fabrikant van elektrische voertuigen vrijdag indiende bij de Amerikaanse toezichthouder Securities & Exchange Commission. Tesla wil elk bestaand aandelen opsplitsen in 3 nieuwe aandelen. Daarvoor zal het bedrijf toestemming vragen op de jaarvergadering van 4 augustus. In maart kondigde het bedrijf het voornemen tot een aandelensplitsing al aan. Met de splitsing wil Tesla onder meer het aandeel voor retailbeleggers toegankelijk maken. Het aandeel Tesla sloot vrijdag 3 procent lager op 696,69 dollar. In de nabeurshandel steeg het aandeel 2 procent. Bron: ABM Financial News

