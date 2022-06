'EU nadert deal over cryptowet' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Unie nadert een akkoord over belangrijke wetgeving om de cryptosector te reguleren met gemeenschappelijke regels in de 27 lidstaten. Dit meldde Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. Frankrijk, dat momenteel de EU voorzit, en het Europees Parlement zijn optimistisch over het oplossen van de resterende problemen die het Markets in Crypto-Assets (MiCA)-pakket tegenhouden en het bereiken van een deal deze maand, aldus de bronnen. De onderhandelaars, die nog verdeeld zijn over bepaalde onderwerpen, waaronder NFT's, zullen naar verwachting op 14 juni en 30 juni bijeenkomen. Bron: ABM Financial News

