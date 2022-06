AEX duikt onder 700 punten door rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week stevig gedaald en daarmee weer onder de 700 punten gezakt. Bij een slot op 681,97 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis 2,7 procent. Een week eerder eindigde de index op 700,69 punten.

Analisten van SEB merkten op dat de beurzen balanceren tussen de hoop op een zachte landing en zorgen over de hoge inflatie en scherpe stijging van de rentes met een mogelijke harde landing.



"De markten weten niet echt een richting te kiezen", aldus econoom Philippe Ledent van ING. Voordat een richting gekozen kan worden, moet eerst het hele renteverhaal verteerd worden, meent de econoom.



"Het sentiment blijft enorm kwetsbaar voor de ontwikkelingen in de inflatieverwachtingen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Er heerst angst dat centrale banken te hard ingrijpen om de inflatie aan te pakken, wat weer leidt tot zorgen over de impact daarvan op de mondiale groei", voegde hij toe.



In dat licht was vrijdagmiddag geen opsteker. De Amerikaanse inflatie bleek, tegen de verwachting in, gestegen naar 8,6 procent, het hoogste niveau in 40 jaar. De inflatie blijft "gloeiend heet", oordeelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Hij denkt dat de inflatie nog ver weg is van een piek en dat voedt de recessievrees.



"In de komende weken zal de vraag of er een recessie komt of niet, onverminderd een rol blijven spelen", zo stelde ook analist Hewson. De Federal Reserve komt volgende week met een rentebesluit, waarbij de rente vermoedelijk opnieuw met 50 basispunten omhoog gaat. Nu de inflatie hoog blijft, is de kans groter geworden dat de Fed ook bij volgende besluiten de rente met 50 basispunten zal verhogen. Voor juli stond dit al zo'n beetje vast, maar beleggers hoopten op kleinere verhogingen na de zomer. De kans op renteverhogingen met 75 basispunten is na de inflatiedata van vrijdag ook weer toegenomen.



"De Fed heeft voor september nog geen uitspraken gedaan, maar het cijfer over mei laat zien dat een afnemende inflatie zich in elk geval nu nog niet aftekent en daarmee de kans dat deze in de tweede helft van het jaar zich wel meldt niet groter is geworden", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.



De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 3,10 procent.



Verder wees investment manager Simon Wiersma van ING op de berichtgeving dat delen van Shanghai weer in lockdown zullen gaan om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.



ECB kondigt renteverhoging aan



Deze week ging veel aandacht uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, die conform de verwachting het kruit droog hield, maar wel aankondigde dat de belangrijkste rentes in juli worden verhoogd, nadat eerst eind deze maand het Asset Purchase Programme wordt beëindigd. Het is voor het eerst in 11 jaar dat de ECB de rentes gaat verhogen.



Voorzitter Christine Lagarde zei in haar persconferentie dat het besluit unaniem was en dat het bestuur van de ECB niet had gesproken over neutrale renteniveaus.



De ECB kiest voor een stapsgewijze aanpak, zei Lagarde in haar toelichting, in reactie op vragen waarom de centrale bank zich nu al vastpint op een renteverhoging van 25 basispunten in juli, en geen ruimte laat voor een verhoging met bijvoorbeeld 50 basispunten.



Voor september ligt de omvang van de renteverhoging nog open. Dit hangt vooral af van de inflatie-ontwikkeling op dat moment.



Volgens econoom Carsten Brzeski van ING staat de deur naar een verhoging met 50 basispunten in september wagenwijd open, juist omdat de ECB in juli voor 25 basispunten kiest.



Donderdag werd duidelijk dat de ECB op de middellange termijn, 2024, rekent op een inflatie van 2,1 procent, en dus nog altijd boven de eigen doelstelling. Dit jaar komt de inflatie in de eurozone uit op 6,8 procent en volgend jaar vermoedelijk op 3,5 procent.



Volgens econoom Hetal Mehta van vermogensbeheerder Legal & General Investment Management "zit de ECB in een lastig parket met extreem hoge inflatie, groeivertraging en een krappe arbeidsmarkt."



De econoom schat het risico op een recessie in de eurozone in op 60 procent.



De Italiaanse tienjaarsrente noteerde na het rentebesluit op 3,56 procent en het Duitse equivalent op 1,46 procent. Vrijdag stegen de rentes door.



Beleggingsstrateeg Joost van Leenders heeft "enige twijfels of de ECB de huidige beloften zal waarmaken."



Hij voorziet geen recessie in de eurozone, "maar in het tweede kwartaal kan de groei negatief zijn. Nu de inflatie nog steeds hoog is, kan het derde kwartaal ook zwak zijn, waardoor de economie dicht bij een recessie komt."



Dat zou er volgens Van Leenders weer toe kunnen leiden "dat de ECB een deel van de momenteel verwachte renteverhogingen uitstelt."



De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0515 en daarmee op weekbasis bijna 2 procent lager.



WTI-olie kostte vrijdag rond de 120 dollar per vat en werd daarmee op weekbasis iets duurder.



Stijgers en dalers



Er waren afgelopen week weinig stijgers in de AEX.



Onder de hoofdfondsen won Just Eat Takeaway.com bijna 11 procent. Oprichter Matt Maloney van Grubhub zou eerder dit jaar samen met private equitybedrijf General Atlantic hebben overwogen om de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway terug te kopen. Dit meldde The Sunday Times afgelopen weekend op basis van bronnen. Uiteindelijk zouden Maloney en General Atlantic hebben besloten om geen bod uit te brengen, aldus de krant. Verder meldde Bloomberg dat private equity interesse zou hebben in Grubhub, waaronder Apollo Global Management. Volgens de bronnen van het persbureau overwegen meerdere partijen om biedingen uit te brengen voor bedragen van circa 1 miljard dollar.



Prosus steeg meer dan 7 procent op weekbasis, na een koerssprong van Tencent. Prosus heeft een groot belang in Tencent. De Chinese autoriteiten hebben een licentie afgegeven voor 60 online games, na een lange periode waarin geen enkel spel werd goedgekeurd.



Shell zou op het punt staan twee definitieve biedingen voor diens olie- en gasvelden in Nigeria te ontvangen, schreef persbureau Bloomberg deze week op basis van bronnen. Verder plakte Credit Suisse een Outperform advies op de energiereus. Het aandeel is de sectorfavoriet van de Zwitsers. Het aandeel verloor iets meer dan een procent op weekbasis.



ArcelorMittal belandde onderaan in de hoofdindex, met een verlies van zo'n 10,5 procent. Adyen daalde bijna 8 procent



In de AMX daalde Vopak licht op weekbasis. Het tankopslagbedrijf hield deze week zijn beleggersdag. Vopak wil de prestaties van de portefeuille aanjagen en mikt op een rendement op de operationele kasstroom van minimaal 10 procent in 2025. Verder wil Vopak tot en met 2030 1 miljard euro investeren in industriële en gasterminals. Naast een sterke kasstroom, mikt Vopak op een robuuste balans met genoeg financiële flexibiliteit met een schuldratio van 2,5 tot 3,0. Volgens analisten zullen de nieuwe doelen niet leiden tot wijzigingen aan de consensus.



Accell steeg deze week ruim 9 procent bij een slotkoers van 58,00 euro en ging daarmee aan kop in de Midcap. De index was verder bijna helemaal rood. Galapagos wist op weekbasis zo'n 2 procent te stijgen en ook Fagron eindigde licht in de plus.



Het consortium onder leiding van KKR heeft het overnamebod op Accell van 58,00 euro per aandeel gestand gedaan. Inmiddels is 77,8 procent van de aandelen onder het bod aangemeld. Dat is meer dan de 73,5 procent die vorige week vrijdag werd gemeld, maar nog wel altijd minder dan de 80 procent die werd beoogd. Nog altijd hoopt het consortium, waarvan Teslin ook deel uitmaakt, 100 procent in handen te krijgen. Pas bij een belang van 95 procent kan een uitrookprocedure worden gestart.



Aperam verloor op weekbasis zo'n 11,5 procent en OCI, AMG en Aalberts daalden bijna 8 procent.



In de AScX won Majorel bijna 3 procent en daalde CM.com meer dan 8,5 procent op weekbasis.



Het lokaal genoteerde GeoJunxion verloor deze week bijna 15 procent. GeoJunxion zal een kleinere rol spelen in de eerste fase van een project voor de ontwikkeling van autonoom rijden en een grotere bijdrage zal pas in een later stadium vereist zijn.



Lavide won juist bijna 15 procent. De beursgenoteerde lege huls wordt een investeringsmaatschappij, werd deze week bekend. Lavide voerde in de afgelopen weken gesprekken Diede van den Ouden, tevens aandeelhouder van Lavide. Afgelopen week heeft hij het bestuur een voorstel gedaan om de holding operationeel te maken als investeringsmaatschappij.

