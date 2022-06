Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gedaald. Bij een settlement van 120,67 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,7 procent goedkoper. Op weekbasis steeg WTI 1,5 procent in waarde. De olieprijs stijgt nu zeven weken op rij.

De oliemarkt reageerde vrijdag op teleurstellende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. In plaats van een gehoopte stabilisatie, kwam de inflatie in de VS in mei hoger uit dan verwacht en een maand eerder.

"Hoe langer de inflatie hoog blijft, hoe sneller de Fed de rente verhoogt en hoe groter de tegenwind voor de economische groei", aldus Bill Adams, hoofdeconoom bij Comerica Bank. Dat zou slecht nieuws zijn voor de vraag naar olie.

De markt houdt ook de coronasituatie in China in de gaten, waar delen van Beijing en Shanghai weer in lockdown zijn, nadat de strenge maatregelen eerder nog werden versoepeld.

Volgens Stephen Innes, managing partner bij SPI Asset Management, hebben de oliemarkten de "stop en start-economie" van China inmiddels geaccepteerd maar kan de sterke dollar te midden van aanhoudende zorgen over stagflatie voor tegenwind zorgen.

De olieprijs steeg eerder deze week juist omdat de vraag naar olieproducten is toegenomen met de zomer voor de deur. Dit bleek ook uit de wekelijkse olievoorraden uit de VS, die een verdere daling van de benzinevoorraden lieten zien. Tegelijkertijd worden de prijzen aan de pomp in de VS steeds duurder, met gemiddeld zo'n 5 dollar per gallon.

Analist Warren Patterson van ING wees erop dat de benzinevoorraden nu "dichter bij het niveau liggen dat we zien aan het eind van de zomer, niet het begin", aldus de marktkenner.