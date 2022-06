Europese beurzen met rentevrees het weekend in

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag flink in het rood geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 2,7 procent in de min op 422,71 punten. De Duitse DAX verloor 3,1 procent op 13.761,83 punten, de Franse CAC 40 daalde 2,7 procent op 6.187,23 punten en de Britse FTSE 100 sloot 2,1 procent lager op 7.317,52 punten.

Beleggers verteerden na de door de Europese Centrale Bank aangekondigde renteverhoging voor juli op donderdag, vandaag vooral de Amerikaanse inflatiecijfers.

De markt hoopte dat de inflatie in de Verenigde Staten zijn piek zou hebben bereikt maar dit bleek in mei niet het geval. De inflatie kwam met 8,6 procent op jaarbasis hoger uit dan verwacht en dus zal de Federal Reserve de rente ook na de zomer mogelijk met 50 basispunten moeten verhogen.

Voor de rentevergaderingen in juni en juli staat een dergelijke verhoging zo goed als vast, hoewel de CME FedWatch Tool de kans op een renteverhoging van 75 basispunten bij het besluit van volgende week nu inschat op ruim 31 procent, tegenover 3,6 procent voorafgaand aan de inflatiecijfers.

Daarnaast daalde het consumentenvertrouwen in de VS naar een dieptepunt.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was het een negatieve week voor de beurzen, met beleggers die zich in toenemende mate zorgen maken over de inflatie die maar niet lijkt af te koelen en naar verwachting impact zal hebben op zowel het consumentenvertrouwen als de bedrijfswinsten.

"Het aanvankelijke optimisme over een heropening van de Chinese economie aan het begin van de week lijkt ver weg en heeft plaatsgemaakt voor somberheid nu de autoreiteiten in Shanghai nieuwe lockdowns en beperkingen afkondigen", aldus Hewson.

Een vat WTI-olie zakte vrijdag onder de 120 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0516. De Europese obligatierentes liepen verder op. De Italiaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 3,75 procent en trok de beurs in Milaan verder omlaag.

Bedrijfsnieuws

Een opvallende stijger in Europa was de koers van het aandeel Just Eat Takeaway. Volgens Bloomberg is er interesse onder private equity bedrijven voor een overname van Grubhub van de Amsterdamse maaltijdbezorger. Het aandeel steeg bijna 6 procent.

In Frankfurt wist alleen Deutsche Boerse te stijgen. Het aandeel won rond een procent. Deutsche Bank belandde onderaan in de DAX, met een verlies van bijna 6 procent. Siemens leverde meer dan 5 procent in.

In Parijs was Euroapi de enige stijger, met een plus van iets meer dan een procent. De grootste dalers waren de Franse banken, met verliezen van 5 tot 6 procent voor BNP Paribas, Société Générale en Credit Agricole.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen stevig in het rood.