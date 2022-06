HAL bepaalt omwisselverhouding dividend

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft de omwisselverhouding van het dividend van 5,70 euro per aandeel vastgesteld. Dit meldde de investeerder vrijdag nabeurs.

Het dividend wordt uitgekeerd in aandelen HAL Trust voor 2,85 euro per aandeel en in contanten voor 2,85 euro per aandeel.

"Met betrekking tot de uitkering van het dividend in aandelen zullen aandeelhouders één nieuw aandeel HAL Trust ontvangen per 46,4 dividendrechten van aandelen. Eventuele fracties worden verrekend in contanten", aldus HAL.

De omwisselverhouding is volgens het bedrijf vastgesteld op basis van de naar volume gewogen gemiddelde koers van het aandeel verhandeld op Euronext Amsterdam in de periode 23 mei 2022 tot en met 10 juni 2022.

Zowel het dividend in aandelen als in contanten is betaalbaar vanaf 17 juni 2022.

In totaal geeft HAL 1.869.174 nieuwe aandelen uit. "Voor de nieuw uit te geven aandelen HAL Trust zal bij Euronext Amsterdam een verzoek tot toelating tot de notering worden ingediend. Na de uitgifte zal het aantal uitstaande aandelen HAL Trust 88.598.887 bedragen", aldus het bedrijf.